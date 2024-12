Demszky Gábor: Orbán Viktornak felelnie kell, ha egyszer rendszerváltás lesz

A mai Magyarországot Magyar Bálint [volt SZDSZ-es oktatási miniszter, kutató] írta le a legjobban a maffiaállamról szóló könyveiben. Nála pontosabb megfogalmazást nem tudok adni. Autokratikus rendszerben élünk, ahol az uralmon lévő család mintegy tulajdonolja az országot

– mondta Demszky Gábor az indexnek adott interjújában, aki 1990 és 2010 között, öt cikluson keresztül vezette főpolgármesterként Budapestet, a rendszerváltás előtt pedig a demokratikus ellenzék tagja volt. Elmondta, hogy minden hónapban visszatér a fővárosba, követi a politikai történéseket, kommentálja is azokat a Facebook-oldalán, de nyáron elköltözött, és Horvátországban él egy isztriai lakásban, ahol nyugodtabb környezetben az ideje egy részét írással tölti.

Demszky arra is kitért, hogy Iványi Gábor felkérésére három éve a Wesley János Főiskolán tanít a rasszizmus és a szegregáció témájában, „de az iskola megy tönkre, veszélyben a jövője, nincs pénz, a legjobb tanárok elmennek, és akik maradtak, azok sem kapnak már másfél éve fizetést.

Ha úgy tetszik, én nap mint nap a romlás virágait látom, és ez egy elviselhetetlen lelki teher. Nagyon súlyos trauma. A családomon, a barátaimon, a kultúrán kívül, amik Budapesthez kötnek, semminek nem tudok igazán örülni.

A volt SZDSZ-es politikus szerint Orbán Viktor a felelős mindazért, ami az elmúlt tizennégy évben történt az országgal, és ha egyszer rendszerváltás lesz, akkor büntetőjogilag is felelnie kell. Úgy véli, hogy jelenleg óriási pánik van a kormányoldalon, ennek számos jelét is látja, például a választási törvény módosítása is „erre a rettegésre utal”, de az is, ahogy a „Rogán-művek” kezeli Magyar Pétert. Szerinte ennek a része az is, amikor Menczer Tamás rátámadt a Tisza Párt elnökére a pécsi gyerekotthon kapujában.

Szerinte Magyar

tehetséges politikus, talált egy közös nyelvet a választókkal, megteremtette a fórumait, jó a ritmusérzéke, a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a Tisza Párt megelőzte a Fideszt.

Demszky Gábor szerint Karácsony Gergelynek le kellene tennie egy négy évre szóló programot: beruházásokkal, társadalompolitikai célokkal, hogy mit akar elérni a főváros. Erről egyeztetnie kellene a fővárosi szereplőkkel, akikkel megállapodna arról, hogy mi választható ki erről az étlapról.

Ezt én megtettem 1990 és 1994 között, és annak ellenére, hogy ellenzékben voltunk, az MDF-fel közösen szavaztuk meg a város költségvetését. Úgy gondolom, az én húsz évem megoldási módokat mutat arra vonatkozóan is, hogy mi mindent lehet tenni kisebbségben

– fogalmazott, és hozzátette azt is, hogy a jelenlegi főpolgármester a júniusi választás után az ő véleményét is kikérte azzal kapcsolatban, hogy mihez kezdjen a Tisza Párttal.

A visszakapcsolt diktafon című életútinterjú-kötetéről elmondta, azért csak idén ősszel jelent meg, mert nem csupán a főpolgármesteri éveiről szól, hanem az azóta eltelt időszakról, a családtörténetéről és a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzékről is.