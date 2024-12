Hosszú posztban ír arról Facebookon Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, hogy mi okozta a kavart az elmúlt napokban a Magyar Péter „Legyél a Változás” névre hallgató egyesületének ajándékozásaival kapcsolatban.

Magyar és társai péntek reggel egy III. kerületi gyermekotthonhoz érkeztek egy kamionnyi ajándékkal, délután pedig egy fóti intézménynél is megpróbáltak eljuttatni csomagokat a gyerekekhez, ahol Fülöp is megjelent és arra hivatkozva akadályozta meg az ajándékok átadását, hogy több hibát is vétettek a fenntartóval kötött szerződésben – az elhárított ajándékok így a gyermekvédelmi főigazgatóság központjába kerültek.

Fülöp vasárnap reggeli posztjában többi között arról ír: