Megszólalt Tarr Zoltán Lázár János minisztériumából kirúgott felesége

Lázár János Miniszter Úr, érdeklődéssel olvastam a leváltásomat megalapozó minisztériumi átszervezésre vonatkozó magyarázkodását, ugyanis átszervezéssel kapcsolatban egyetlen munkatársam sem kapott értesítést, valamint az a lefokozásom indoklásában sem szerepel

– írta Jékely Berta csütörtök este Facebook-oldalán. Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlament képviselőjének felesége a bejegyzésben arra reagál, hogy mint korábban kiderült, Lázár János rúgatta ki húsz év munkaviszony után minisztériumi osztályvezetői állásából. Férjét egyébként még akkor rúgtak ki azonnali hatállyal egy állami technológiai cégnél betöltött állásából, hogy felszólalt Magyar Péter áprilisi tüntetésén.

Jékely Bertának indoklás nélkül felezték fizetését és visszasorolták kormánytisztviselői státuszában, amiről az Ügyfélkapun keresztül tájékoztatták. A Facebook-bejegyzésében azt írja:

A pozícióm és az általam vezetett osztály sem szűnt meg, magam is oda lettem visszasorolva. Továbbá amikor még leváltásom napján írásban magyarázatot kértem az intézkedésre, Deák Krisztina helyettes államtitkár asszony nem tudott rá szakmai indoklást adni. Tőle független felsővezetői döntésnek minősítette azt, írásban.

Szót ejtett arról is posztjában, hogy hetek óta többektől hallotta, hogy a férje miatt felmerült a neve Bátonyi Péter ügyében. Emlékeztetőül: ő az a kormányfőtanácsos, műemlékvédelmi szakember, aki a Partizán műsorában beszélt arról bizonyítékok bemutatásával, hogy jogszerűtlenül minősítenek át műemléképületeket, hogy aztán a tulajdonosaik lebonthassák, vagy kedvük szerint átalakíthassák. Ő szintén úgy nyilatkozott, hogy kirúgásának tényét az Ügyfélkapun keresztül ismerhette meg.

Egy évnyi osztályvezetőség után valamiért ezt követően tartotta fontosnak Deák Krisztina, hogy államtitkár úrnak bemutasson engem. Mindezek alapján a férjem által közzétett, majd általam megosztott poszt tartalma meglehetősen valós. Ezt egyébként alátámasztotta Deák Krisztina helyettes államtitkár asszonnyal folytatott mai személyes, tízszemközti beszélgetésem is, amely során végig a férjem által betöltött poltikai szerepről beszélt, mint a leváltásom indoka.

Jékely Berta üzent Lázárnak: „Miniszter úr a fokozódó poltikai aktivitásom alatt bizonyára a férjem posztjainak lájkolására gondol, tekintve hogy igen passziv aktivistaként magam sosem posztoltam semmit, megosztani is csak ritkán osztottam meg tartalmakat a közösségi médiában. Amióta több vezetői levelet is kaptunk, amelyben a politikai véleménynyilvánítástól való tartózkodásra szólítottak fel, azóta valóban Magyar Péter bejegyzéseit is gyakran lájkoltam, mivel hiszek a szabad véleménynyilvánításban. Egyszer nevetős emojit tettem egy, a MÁV-ot érintő vicces komment alá is. Teljesen megértem, hogy miniszteri szemekkel kellett hónapokon át figyelgetni ezt a durva aktivizmust. Nevetős emoji? Micsoda hergelés!”

Zárásként azt írta, büszke arra, hogy érdemtelenné vált a kormány szolgálatára, és továbbra is a közt és a hazáját kívánja szolgálni. Végül megjegyezte:

Háromgyerekes anyaként pedig külön ‘köszönöm’ azt a karácsonyi ajándékot, hogy a holnapi napot nem nagytakarítással és bejglisütéssel, hanem azonnali álláskereséssel kell töltenem.

Egy másik bejegyzésben reagált arra is, hogy Lázár úgy reagált a kirúgására, hogy „nem kötelező a kormányban dolgozni”: