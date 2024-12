Ismét módosították az Alaptörvényt

Módosította az Alaptörvényt az Országgyűlés, immár 14. alkalommal.

A mostani módosítást 135 igen, 53 nem szavazattal fogadták el.

A módosító lényege, hogy az Országgyűlésnek mostantól lehetősége lesz arra, hogy a legfőbb ügyészt ne kizárólag az ügyészek közül választhassa.

A rendszerváltoztatás óta a legfőbb ügyészi tisztséget betöltő három személyből kettő előszöri megválasztásakor nem volt ügyész, így a módosítás a hazai gyakorlathoz igazítja a szabályozást. Egyúttal a nemzetközi gyakorlathoz is, tekintettel arra, hogy számos európai országban (így Hollandiában, Lengyelországban, Dániában vagy Svédországban) a legfőbb ügyészi tisztség betöltésének nem feltétele, hogy a legfőbb ügyész ügyészi múlttal rendelkezzen.

– szól az indoklás a módosítóról. Polt Péter legfőbb ügyész megbízatása egyébként csak 2028. december 14-én jár le, mivel azt a korábbi szabályt, hogy 70 évesen (2025-ben) megszűnik a megbízatása, már eltörölték.

Emellett a mai módosítóval megemelték a bírók kinevezési korhatárát is. Eddig 30 éves kortól lehetett valaki bíró, ez most 35 évre emelkedett. A felső korhatár viszont bizonyos esetekben 70 év is lehet. Az utóbbival kapcsolatban úgy fogalmaznak, hogy az általános öregségi nyugdíjkorhatár helyett törvényben meghatározott esetekben a bíró hetvenedik életévéig dolgozhat. Korábban szakmai körökben komoly felháborodást okozott, amikor a bírókra irányadó korhatárt leszállították a normál nyugdíjkorhatárra, tehát 65 évre. Ezt most néhány esetben visszamódosították.