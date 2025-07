Erőszakkal próbálja leverni a diákokat Vucic, az ellenzék a belügyminiszter lemondását követeli

A szerb rendőrség és csendőrség több nagyvárosban, így Belgrádban és Nisben, valamint a Vajdaság székhelyén, Újvidéken is lecsapott szerda este a tiltakozó diákokra és más tüntetőkre, és megtámadta az útblokádokat felállító tiltakozókat. Sok helyen a tüntetők arról számoltak be, hogy a hatóságok emberei megverték őket. Számos demonstrálót le is tartóztattak, ismert diákvezéreket vettek őrizetbe.

Egy ellenzéki párt, a Szerbia Nemzeti Mozgalma (NPS) csütörtökön már Ivica Dacic és a rendőrfőnök, Dragan Vasiljevic lemondását követelte (emellett előrehozott választásokat is szeretne az NPS, összhangban a tüntető diákok jelszavaival), de csütörtökön az államfő, Aleksandar Vucic megvédte a hatóságokat.

A belgrádi ellenzéki lap, a Danas tudósítása szerint Vucic „konténerforradalomról” beszélt, utalva a szemétkonténerekre, amelyekkel – egyebek között – a belgrádiak próbáltak blokádokat építeni a kormányzati akciók elleni tiltakozásul. Az államfő dicsérte a hatóságok professzionalizmusát, és kifejtette: „Elégedett vagyok azzal, ahogyan a rendőrség reagált”. Azt is hozzátette: nem engedi politikai ellenfeleinek, hogy lerombolják az országot. „Az egészet egy konténerforradalomba fordították”, mondta a tiltakozókról, akikre szerinte az emberek „a szemét miatt fognak emlékezni”.

„Az én atyai tanácsom az, ne tegyék ezt” – fogalmazott Vucic, aki ezzel példát szolgáltatott arra, hogy miért írnak az elemzők „atyáskodó-tekintélyelvű” fordulatról Szerbiában. „Minél több konténert toltok ki, annál gyengébbek lesztek” – üzente az elnök, aki – úgy tűnik – eldöntötte, hogy a hétvégi erőszakos akciók után a hét közben is lecsap a diákokra és a tiltakozókra.