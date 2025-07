Elkerülhetetlen járattörlésekre figyelmeztet a Wizz Air

Csütörtökön este közleményt juttatott el a lapunkhoz a Wizz Air, amelyben arról tájékoztattak, hogy

a francia légiforgalmi irányítók (ATC) jelenleg zajló sztrájkja – amely a társaságtól független esemény – zavart okoz a Franciaországon belüli és a szomszédos országokba irányuló, illetve onnan érkező járatok forgalmában, valamint az átrepülésekben. A munkabeszüntetés jelentős torlódást idézett elő az európai légtérben, ami késésekhez és bizonyos esetekben elkerülhetetlen járattörlésekhez vezetett több európai légitársaságnál, így a Wizz Airnél is.

A légitársaság utasai türelmét és megértését kéri ebben az időszakban, amikor „a fennakadások olyan események következményei, amelyekre nincs ráhatásuk.”

„A kihívások ellenére a Wizz Air továbbra is teljes mértékben elkötelezett a Customer First Compass programja mellett. A légitársaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenntartsa a menetrendet és elkerülje a járattörléseket, prioritásként kezelve a járatok üzemeltetését, még akkor is, ha azok késésekkel járnak. Elkötelezett operatív és ügyfélszolgálati csapataik éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy minimalizálják a negatív hatásokat” – jelezték.

Hozzátették, azokban az esetekben, amikor a járattörlés elkerülhetetlen, a Wizz Air gyors segítséget nyújt az érintett utasoknak az alternatív járatokra történő átfoglaláshoz vagy az azonnali visszatérítéshez.

A Wizz Air bízik abban, hogy Franciaországban az érintett felek között konstruktív párbeszéd indul és mielőbb helyreáll az üzemszerű működés az európai légtérben, amely már önmagában is jelentős terhelés alatt áll a csúcsszezonban, a jelenlegihez hasonló fennakadások nélkül is. Bár a konfliktus nemzetgazdasági jellegű, hatása egész Európára és több millió utasra kiterjed, ezért meggyőződésük szerint a munkabeszüntetés jogszerűségének kivizsgálása az Európai Bizottság részéről is indokolt

– fogalmaztak.

A légitársaság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és a hivatalos csatornáikon keresztül időben tájékoztatja utasait. Tőlük azt kérik, hogy a repülőtérre indulás előtt időben ellenőrizzék járataik állapotát a Wizz Air weboldalán vagy mobilalkalmazásában. A légitársaság minden érintett utast előzetesen értesített, és felajánlotta számukra a jegyár teljes visszatérítését vagy az ingyenes átfoglalás lehetőségét.

Nyomatékosan kérik azokat az utasokat, akik július 3-4-én utaznak, hogy figyeljék e-mailjeiket, és kövessék a járatállapot-frissítéseket weboldalukon vagy mobilalkalmazásukban, hogy mindig a legfrissebb információval rendelkezzenek. Azoknak az utasoknak, akik online utazási irodán keresztül foglaltak, azt javasolják, hogy közvetlenül velük vegyék fel a kapcsolatot a visszatérítés vagy az átfoglalás érdekében.

A Wizz Air nagyra értékeli utasai megértését és türelmét ebben a nehéz, a légitársaság számára is kihívást jelentő időszakban, zárták a közleményt.

