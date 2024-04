Átment az Európai Parlamenten az EU új migrációs csomagja

Elfogadta az Európai Parlament az Európai Unió új migrációs politikáját tömörítő csomagot. Az, hogy a csomag átmegy, még szerda reggel sem volt biztos, a nagyobb pártcsaládok egész nap hívogatták a képviselőket a szavazataikért.

Magáról a csomagról már írtunk, Európa eddigi legkeményebb migrációs szabályozása jön, amelyet a tagországok nagy része támogatott, de Magyarország és Lengyelország például nem .

A mostani bizonytalanság abból eredt, hogy a csomagot a jobboldalibb pártcsaládok és a szélsőbal sem támogatta lelkesen, előbbiek szerint nem elég kemény, utóbbiak szerint túl kemény volt. A centrista pártcsaládok között is voltak problémák, az olasz Demokrata Párt például azért nem támogatta a csomagot, mert Giorgia Meloni miniszterelnök részt vett a kialakításában.

A szavazást a brüsszeli ülésteremben tüntetők zavarták meg.

European Parliament disrupted by protestors throwing paper planes down into auditorium pic.twitter.com/8Pub3GN24J

