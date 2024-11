Orbán a Tv2-n: Trump győzelme után jöhet a béke-költségvetés

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap este interjút adott a TV2 Tényeknek a budapesti diplomáciai csúccsal, valamint az amerikai elnökválasztással kapcsolatban. A miniszterelnök Donald Trump győzelméről és az EU-csúcsról beszélt a műsorban.

Orbán szerint a csillagok is jól álltak a csúcs előtt, mert az amerikai elnökválasztás izgalmassá tette a találkozót. A miniszterelnök nagyon elégedetten nyilatkozott a csúcstalálkozóról, azt állította, hogy a magyar diplomácia száz éve nem volt olyan erős, mint most, és ebben nagy szerepe van Bóka Jánosnak és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek is.

Trump győzelmével kapcsolatban azt mondta, hogy ő másokkal szemben eleve biztosnak látta a győzelmét, mert szerinte „az embereknek elegük van a háborúból a migrációból és a gender-dologból is”. Közölte, hogy most már hatalmas lépéssel közelebb is vagyunk a békéhez, de egyelőre mindenki azon spekulál, hogy Trump hogyan fogja elérni azt.

Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a magyarokkal mi lesz. Trump nem a megmentőnk, hanem a harcostársunk – tette hozzá. Szerinte a magyar érdekekért továbbra is a magyar kormánynak kell kiállnia. Ő is harcol olyan dolgokért, amelyekért Magyarország is harcol. Így nem vagyunk egyedül, most már nem vagyunk egyedül, velünk van egész Amerika, az amerikai kormányzat – jelentette ki Orbán.

A miniszterelnök szerint elkezdődött a béke felé vezető út. A jövő héten kezdődik a költségvetésről szóló tárgyalás.

„Háborús költségvetés vagy békeköltségvetés lesz. Most soha nem látott kisvállalkozás-fejlesztési program indul, munkáshitel, 13. havi nyugdíj megtartása. Ha a háború folytatódna és minket is elérne, akkor ezt nem engedhetnénk meg. Trump győzelme elhozza a békét, és szeretnénk kötni az amerikaiakkal egy nagy megállapodást” – magyarázta, hozzátéve, hogy néhány jelentősebb gazdasági ügyben is szeretne megállapodni Trumppal.