Egy romkocsmából adott utoljára életjelet a Budapesten eltűnt amerikai nő – a szülei Magyarországra utaznak

Kétségbeesetten keresik a családtagjai és a barátai azt az amerikai nőt, akinek november 4-én éjszaka veszett nyoma a budapesti bulinegyedben.

A végzettségét tekintve idegsebészeti szakápoló Mackenzie Elizabeth Michalski a rendőrség felhívása szerint körülbelül 161–165 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú. Eltűnésekor fekete, kapucnis pulóvert, kék farmernadrágot és barna túrabakancsot viselt.

Egyik legjobb barátnője, Brooke Adams a 24.hu-hoz is eljuttatott közleményében arról írt, a Buffalóban született, de már Portlandben élő – ahogy ők becézik – Kenzie többször járt már Budapesten, és másoknak is megmutatta az általa gyönyörűnek vélt várost. Imádja a magyar főváros kultúráját, gasztronómiáját, építészetét és a romkocsmákat is.

Mindig otthon érezte magát Budapesten

– jelentette ki.

A mostani alkalommal korábbi munkatársával és régi barátnőjével, Gretchennel utazott Magyarországra egy kisebb európai kirándulás keretében. Az apropó Gretchen születésnapja volt.

Ide vezet az utolsó nyom

Az Egyesült Államokból Amszterdamba repültek, innen Ausztriába mentek, majd útjuk utolsó állomásaként érkeztek Budapestre. A Teréz körúton szálltak meg egy Airbnb-ben, szétnéztek a városban, a Széchenyi fürdőben is jártak.

Gretchen november 4-én tovább utazott Olaszországba, hogy más barátaival találkozzon, és velük is megünnepelje a születésnapját, Mackenzie viszont maradt még egy napot, ő november 5-én indult volna vissza az Egyesült Államokba, de a repülőre már nem szállt fel.

Az őt keresők gyűjtéséből a következőket lehet tudni az eltűnése előtti utolsó órákról:

14 óra 45 perckor volt utoljára elérhető a WhatsApp-on.

15 órakor kivitte a barátnőjét a repülőtérre.

19 óra 45 perckor képet küldött egy pohár borról, amit a Barack és Szilva étteremben (VII. Klauzál u. 13.) fogyasztott.

22 órakor elhagyta az éttermet. Egyedül érkezett és távozott, ezt egy ott dolgozó bártender megerősítette a családnak.

Ezután valamikor átment a Szimpla Kertbe (VII. Kazinczy u. 14). Innen üzent a barátainak a régi időket felidézve.

0 óra 30 perckor a telefonszolgáltató szerint megcsörgette Gretchent.

0 óra 45 perckor képet küldött Gretchennek a Szimpláról.

A kapcsolat ezen a ponton teljesen megszakadt vele, a telefonja reggelre már biztosan ki volt kapcsolva.