Közlöny: Lett Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiánk, de nem lesz olcsó az adófizetőknek

Megjelent a Magyar Közlönyben Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával a határozat a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 2030 elfogadásáról, megvalósításáról. A kormány támogatja a stratégia megvalósítását az Országos Horgászturisztikai Hálózati Program keretében.

A döntés szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszternek azonnal gondoskodnia kell a stratégia közzéteteléről a kormányzat honlapján. Gulyás Gergely folyamatos feladata lesz, hogy az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) és a MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ közreműködésével a stratégiában megfogalmazott célok megvalósuljanak. A pénzt Varga Mihály pénzügyminiszternek kell majd előteremtenie.

A kormány a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiára 2024–2030 között összesen 23 milliárd 938 millió forintot ad.

Varga Mihálynak még az idei költségvetésből azonnal át kell utalnia a Miniszterelnökségnek 100 millió forintot.

A pénzügyminiszternek az ütemezés szerint

2025-re 2 000 000 000,

2026-ra 4 788 000 000,

2027-re 4 788 000 000,

2028-ra 4 788 000 000,

2029-re 4 788 000 000,

2030-ra 2 686 000 000

forinttal kell majd számolnia a központi költségvetés tervezésekor.

Gulyás Gergelynek évente kell jelentést készíteni a stratégia megvalósulásáról. Az elsőt 2024. december 31-éig kell leadnia. Az Orbán-kormány ezzel egyidejűleg visszavonta a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Horgászati Hálózati Programról szóló határozatát. Annak koncepcióját a MOHOSZ dolgozta ki.

A horgászszövetség néhány hete jelentette be, hogy kiadták az egymilliomodik horgászengedélyt Magyarországon. A MOHOSZ közölte, hogy azt egy 10 éves gyermek kapta, ami azt jelzi, hogy a fiatalok körében is egyre népszerűbb ez a szabadidős tevékenység. Szűcs Lajos fideszes képviselő, a MOHOSZ elnöke azt mondta: a horgászat már nemcsak hobbi, hanem komoly közösségépítő erő is, amely összeköti a természetet kedvelő embereket.

A közvélemény előtt talán Áder János volt köztársasági elnök a legismertebb horgász, hobbija jó ideje a kormány kiemelt figyelmét élvezi, a MOHOSZ lett a legtöbb vízterület haszonbérlője 2030-ig. Korábban az mfor.hu írt arról, hogy horgászszövetségnek egyre több pénz jut a központi költségvetésből, 2023-as beszámolója szerint 1 milliárd forinttal ugrott meg egy év alatt a nettó árbevétele, aminek jelentős része a 700 ezres tagságtól származott. Áder János néhány éve maga beszélt arról, hogy még test­őreit is megtanította a horgászat alapjaira. A volt államfő örült annak, hogy a horgászat lett a legnépszerűbb szabadidősport és a halak megóvása is fontossá vált.