Medián: a 40 év alattiak körében az abszolút többség is a Tiszára szavazna

Kedden jelent meg a Medián friss közvélemény-kutatása, amelyből kiderült, hogy a Tisza Párt átvette a vezetést a Fidesztől a teljes lakosságban és a biztos pártválasztók között is.

A Medián szerdán Facebook-bejegyzés formájában azt is közzétette, hogyan oszlik meg a pártok támogatottsága különböző korcsoportokban. E szerint a fiatalok, a legalább érettségivel rendelkezők, a férfiak, a nagyobb városokban lakók és a magasabb jövedelműek körében vezet a Tisza a Fidesszel szemben.

Sőt, a 40 év alattiak körében az abszolút többség is a Tiszára voksolna egy közelgő választáson – írja a Medián, amely hozzáteszi, a Fidesz viszont sikeresebben szólítja meg az idősebbeket, az alacsonyabb végzettségűeket, a falvak és a legszegényebb háztartások lakóit. A 65 évesnél idősebbek és a legfeljebb nyolc általános végzettségűek legalább fele a Fideszre szavazna.

Ezek a tendenciák nem teljesen újak, a Fidesz-ellenzék törésvonal korábban is hasonló demográfiai képet mutatott – hívja fel a figyelmet a közvélemény-kutató cég. Ami különleges, az a korcsoportos törésvonal feljebb tolódása, a korábbi 30 helyett az utóbbi időben inkább 40 éves kornál húzódik az a határ, ami alatt a Fidesznek nagyon alacsony, a Tiszának pedig nagyon nagy a támogatottsága.

Emellett talán még érdemes kiemelni a város-vidék ellentétet, amely korábban jobban megosztotta a szavazókat, most viszont úgy tűnik, a Tisza Párt sikeresebben szólítja meg a közepes városok lakóit, mint a korábbi ellenzéki pártok

– írják.

Hann Endre, a Medián ügyvezetője a 444-nek azt mondta, sok kritika érheti Magyar Pétert, de neki köszönhető, hogy sok fiatal számára újra érdekessé és vonzóvá tette a politikát:

Belépnek új évjáratok is, még ha nem is rohamosan és nem is sokan, de elmondható, hogy azok számára, akik 2026-ban szavaznak először, egyértelműen a Tisza Párt a vonzó.