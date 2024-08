RTL: Nincs összefüggés a 4iG stratégiai partnersége és az RTL.hu átalakítása között

Az RTL Magyarország szerint nincs köze az RTL.hu átalakításának ahhoz, hogy a cég stratégiai megállapodást kötött a 4iG nevű céggel, írja a Média1.

Polyák Gábor a Mérték Médiaelemző Műhely alapítója beszélt korábban a Szabad Európának arról, hogy szerinte bizonyosan összefögg az, hogy a kormányközeli 4iG-vel megállapodott az RTL napokkal azután, hogy bejelentették, az RTL.hu teljes szerkesztőségét elbocsátják.

A dolog optikája mégiscsak az, hogy valamiféle gazdasági előny reményében az RTL pont azzal a szereplővel köt paktumot, aki az ellenkezőjét képviseli mindannak, amit az RTL-hez szoktunk kötni mint a sajtószabadság egyik utolsó fontos, kiemelt védelmezője – nem leértékelve a többi független médiát, de az RTL elérése nyilvánvalóan továbbra is magas. Ennek nagyon-nagyon rossz az optikája, és tegyük hozzá, hogy mi volt az alternatíva. Miután a magyar távközlési piac olyan fokon leegyszerűsödött a kormány folyamatos beavatkozásának köszönhetően, gyakorlatilag ugyanezt a stratégiai megállapodást egy céggel lehetett volna még megkötni: a Deutsche Telekommal, amely szintén német cég, mint alapvetően az RTL. Tehát a dolog ebből a szempontból is érdekes, hogy nem egymást erősítik a még megmaradt, egyébként fontos, német hátterű szereplők a magyar piacon, ahol mind a ketten egészen biztosan ilyen-olyan nyomásnak vannak folyamatosan kitéve, és mind a ketten lehetetlen versenyhelyzetben vannak.

– mondta Polyák.

A Média1 megkereszte az RTL-t is, ahol Kiss Kata Beáta vállalati kommunikációs vezető azt mondta:

A véleményszabadság tiszteletben tartása mellett a cikkben megfogalmazott állítások és feltételezések valótlanok. Az RTL.hu átalakítása – ahogyan korábban is nyilatkoztuk – egy üzleti döntés eredménye. Olyan gazdasági mutatók kényszerítették ki a hírportál átalakítását, amelyek azt jelezték, hogy hosszútávon sem működtethető fenntartható módon az oldal. Piaci működésű szereplőként pedig olykor kellemetlen döntéseket is meg kell hoznunk. A döntést megelőzően az elmúlt egy évben minden érintett területi vezető bevonásával zajlottak egyeztetések az oldal jövőjével kapcsolatban. Az RTL.hu átalakítása és stratégiai megállapodásunk a 4iG Csoporttal nem áll semmilyen összefüggésben. Az RTL Magyarország a döntéseit üzleti és szakmai alapon hozza, hírszolgáltatása, ahogy 27 éve folyamatosan, most is független, és a jövőben az is marad.