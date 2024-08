Stratégiai megállapodást kötött az RTL a 4iG-vel, a NER szupercégével

A távközlési szolgáltatók közül kizárólag a 4iG televíziós platformjáról lesz elérhető az RTL+ streamingszolgáltatása, ezáltal az UEFA Bajnokok Ligája közvetítések is, írja az RTL Magyarország. A cég közleménye szerint a felek stratégiai partneri megállapodást kötöttek, ami kiterjed több területre is:

Megállapodtak az RTL Magyarország lineáris csatornáinak terjesztéséről, továbbá arról, hogy az RTL továbbra is elérhető marad a szabadon fogható mindigTV szolgáltatásban.

2025. januártól az RTL Magyarország mellett kizárólag a 4iG Csoport értékesítheti, illetve terjesztheti az RTL+ streamingszolgáltatását a hazai távközlési szolgáltatók közül. Ennek köszönhetően a Vodafone Magyarország és DIGI ügyfelei akár televíziós csomagjuk részeként is elérhetik majd az RTL+ teljes kínálatát, köztük az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzéseket.

A következő években a 4iG csoport műsorgyártási üzletága támogatja az RTL Magyarországot az UEFA Bajnokok Ligája-mérkőzéseinek közvetítésében. Hozzátették azt is, hogy a televíziós előfizetési csomagok részleteiről és az RTL+ streamingszolgáltatásnak eléréséről a 4iG Csoport a ONE márka bemutatkozásával egyidőben ad majd részletes tájékoztatást.

Megegyeztek továbbá az RTL Magyarország 12 csatornás portfóliójának terjesztéséről is.

Mindez azért meglepetésszerű,

mert a 4iG a NER gigaprojektje,

amit állami közreműködéssel, törvénymódosításokkal, és sokszázmilliárd forint bepumpálásával építettek fel a semmiből az utóbbi években. 2023 őszén kiderült, hogy maga Orbán Viktor személyesen, titkos tárgyaláson egyengette a 4iG ügyleteit a londoni magyar nagykövetségen. A cég azóta elkezdett a régióban és azon túl más kormányokkal is leszerződni, és a terjeszkedésük mára az űripart is elérte.

Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója a következőképp ünnepelte a bejelentést:

Ez az együttműködés stratégiai jelentőséggel bír az RTL+ szempontjából, egyúttal fontos állomás az RTL Magyarország transzformációjában is, ahol a partnerségek kulcsfontosságúak a hosszútávú üzleti fenntarthatóság megteremtésében. Nagy öröm számunkra, hogy a megállapodás révén az RTL Magyarország hozzájárulhat a 4iG Csoport értékajánlatának gazdagításához.

Két vezető piaci szereplő megállapodása ez, aminek legfőbb nyertesei nézőink lesznek” – mondta.

Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója pedig azt mondta a bejelentés kapcsán, hogy „fontos mérföldkő a 4iG Csoport életében a most bejelentett megállapodás (…) A partnerség nem csupán a nézőkért és előfizetőkért zajló versenyben jelent fontos állomást, hanem támogatja a hazai televíziózási szokások megújulását, valamint a háttérben végzett fejlesztéseinknek köszönhetően magasabb szintre emelhetjük a digitális televíziózást, illetve a streamingszolgáltatásokat Magyarországon.” – mondta Fekete.

A 4iG jelenleg is az ország első számú műsorszolgáltatója a tulajdonában lévő Digi Kft. és a Vodafone Magyarország által, így a teljes piac több mint 42 százalékát fedik le. Ahogy a hwsw.hu szakportál is írja, a 4iG három különálló leányvállalatát a ONE elnevezésű új szolgáltatóban fogja egyesíteni a közeljövőben. Emellett tehát az RTL portfóliójával is beerősítenek az átalakulás során.