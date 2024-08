Vaddisznóinváziótól szenved Balatonfenyves

Sok bosszúságot okoznak a helyieknek a vaddisznók Balatonfenyvesen: az állatok már kutyát is megtámadtak, illetve a termést is megdézsmálják az udvarokon, számolt be az esetről az RTL Híradó.

A településen élők szerint egyre rosszabb a helyzet, és van, aki már aludni sem tud a vadak miatt. Balatonfenyves egyébként rendelkezik engedéllyel a gyérítéshez, ám kicsúsztak az időből a polgármester szerint, és az üdülők miatt októbernél hamarabb valószínűleg semmit sem tehetnek.

A szakértő szerint nem kell félni a vaddisznóktól, hanghatással, fütyüléssel, tapsolással elriasztható az állat.