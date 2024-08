Nyomoz az Európai Ügyészség a lomb nélküli lombkoronasétány ügyében

Tavaly tavasszal ismerte meg az egész ország Nyírmártonfalva és az ottani polgármester, Filemon Mihály nevét, miután híre ment, hogy 60 millió forintos uniós támogatásból építettek a településen lombkoronasétányt, ami körül teljesen tarra vágták az erdőt. Az ügy nagyon sokáig nem akart nyugvópontra jutni, köszönhetően a településvezetőnek is, aki

Az ügyben az Európai Bizottság és a NAV, de még az Integritás Hatóság is vizsgálódott, most pedig a Transparency International Magyarország adott hírt arról, hogy a feljelentésük nyomán az Európai Ügyészség (EPPO) is így tesz. Mivel Magyarország nem tagja az Európai Ügyészségnek, ezért kétséges volt, hogy eljárhat-e az uniós vádhatóság az ügyben, a Transparencynek címzett, július utolsó napján kelt levélben viszont az EPPO tudatta velük, hogy csalás gyanúja miatt bűnügyi nyomozást indított.