Összeállt a Fidesz-KDNP EP-listája, olimpiai bronzérmes is szerepel rajta

A Fidesz országos elnöksége a KDNP-vel egyetértésben döntött a kormánypártok 2024-es európai parlamenti listájának javaslatáról, amelyet a Fidesz választmánya április 15-én fogadhat el – közölte Deutsch Tamás EP-listavezető, aki az MTI-nek csütörtökön nyilatkozva arról is beszámolt: új jelöltként szerepel a listán mások mellett Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke és Szekeres Pál olimpiai bronzérmes vívó, háromszoros paralimpiai bajnok.

Deutsch Tamás értékelése szerint „az eddigi legkeményebb európai parlamenti ciklus elé néznek, minden korábbinál durvább támadásokkal szemben kell majd megvédeniük Magyarország szuverenitását”.

Íme a Fidesz-KDNP teljes listája:

Deutsch Tamás Gál Kinga Gyürk András Györffy Balázs Hölvényi György (KDNP) Szekeres Pál Ferenc Viktória Vicsek Annamária Győri Enikő László András Schaller-Baros Ernő Bólya Boglárka Petri Bernadett Hegedűs Barbara Kavecsánszki Ádám Juhász Hajnalka (KDNP) Kósa Ádám Hidas Dóra Tóth Edina Magyar Ágnes Zsófia Tordai-Lejkó Gábor

Deutsch szerint a Fidesz-KDNP 2024-es EP-listája továbbra is „nemzeti lista”, amelyen a vajdasági és kárpátaljai magyar nemzeti közösség új jelöltjei, Vicsek Annamária és Ferenc Viktória is szerepelnek. Hozzátette: „mindennek a nyugat-balkáni uniós csatlakozási folyamat felgyorsítása szempontjából, illetve az orosz-ukrán háború mielőbbi befejezésével, a béke megteremtésével kapcsolatban még különösebb jelentősége van.” Bocskor Andrea és Deli Andor EP-képviselők továbbra is a határon túli magyar nemzeti közösségek érdekében folytatják munkájukat.

Deutsch elmondta: Orbán Viktor felkérésére Hidvéghi Balázs az európai parlamenti ciklus végeztével a magyar Országgyűlés tagjaként dolgozik majd, a néhány év megszakítással 2004 óta EP-képviselő Járóka Lívia pedig a jövőben az egyetemi-akadémiai életben folytatja szakmai pályafutását.

Trócsányi László már korábban bejelentette, hogy nem indul újra a 2024-es európai parlamenti választásokon, míg Tóth Edina európai parlamenti tanácsadói és képviselői tapasztalatával környezetvédelmi szakemberként folytatja pályafutását.