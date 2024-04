Kovács Zoltán: a kormánynak, mint minden modern demokráciában, nincs befolyása a bíróságokra

A múlt héten megírtuk, hogy a bíróság döntésének értelmében Magyarországon marad börtönben Ilaria Salis olasz tanárnő, aki egyben a tavaly februári budapesti antifasiszta támadások egyik feltételezett elkövetője. Bár az olaszok kérvényezték, hogy Salis letartóztatását függesszék fel, hadd mehessen haza Olaszországba európai bűnügyi felügyelet alatt (akár több milliós óvadék kifizetése árán is), a bíróság hajthatatlannak bizonyult, ami több politikai szereplő nemtetszését is kiváltotta Olaszországban. Nekik is üzent legutóbbi X-bejegyzésével Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, aki szerint itt az ideje tisztázni a Salisszal kapcsolatos tényeket.

Kovács a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Roberto Salis, Ilaria Salis apja február közepe óta „turnézik” az európai sajtóban mondván, hogy aggódik lánya biztonságáért, amíg Ilaria Magyarországon tartózkodik. Ezért folyamadtak háziőrizet elrendeléséhez Olaszországban, amiről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy majd független bíróság fog dönteni az ügyben – írta.

„Múlt csütörtökön az illetékes budapesti törvényszék elutasította Salis háziőrizet iránti kérelmét arra hivatkozva, hogy fennáll a kockázata annak, hogy a nő megszökhet, vagy elrejtőzik. Az ügyészség most 11 év börtönbüntetést kér ellene. Miért is van ez?” – tette fel a kérdést az államtitkár, mit rögtön meg is válaszolt:

Mert alapos a gyanúja annak, hogy Ilaria Salis azért utazott Magyarországra két szélsőbaloldali ismerősével, hogy ártatlan embereket verjenek össze Budapest utcáin. Mindeközben az olasz sajtó mindent elkövetett, hogy mártírnak tüntesse fel Salist.

Kovács felidézte Szijjártó egy hónappal korábban tett kijelentését miszerint „megdöbbentő, hogy Olaszországból próbálnak ráhatással bírni egy magyaroroszági bírósági eljárásra”. Mint írta, a külügyminiszter kiemelte a bűncselekmény előre eltervezett mivoltát és felidézte azon kijelentését is, miszerint „nem is hirtelen felindulásból elkövetett bűncselekményről, hanem előre megfontolt, megtervezett cselekményről van szó”. ”Majdnem megöltek embereket Magyarországon (…) s ezután beállítják ezt a hölgyet úgy, mint hogyha mártír lenne” – idézte továbbSzijjártó szavait az államtitkár.

Világossá kell tennünk, hogy senki, semmilyen szélsőséges baloldali csoport ne tekintse valamiféle bokszringnek Magyarországot, ahova eljönnek, és jól eltervezik, hogy valakit majd agyonvernek

– jelentette ki Kovács, aki aztán a magyarországi bírói rendszerről is értékítéletet mondott:

Nem, az olasz kormány (vagy nagyobb sajtóorgánum) részéről a magyar kormányhoz intézett egyetlen közvetlen megkeresés sem fogja egyszerűbbé tenni a védelmet Salis ügyében, mert a kormánynak, mint minden modern demokráciában, nincs befolyása a bíróságokra.

Ilaria Salis ügye a mai napig kiemelt téma az olasz belpolitikában, olyannyira, hogy már az is felvetődött, hogy az egyik párt elindítja az Európai Parlamenti választásokon a milánói tanárnőt.