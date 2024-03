EP-választáson indítanák az Antifa-per fő vádlottját, aki Magyarországon ül börtönben

Továbbra is fontos témát szolgáltat az olasz közélet számára IIaria Salis, az a 39 éves milánói tanárnő, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett a tavaly februári budapesti antifa támadásokban. A nő ügyében csütörtökön tartott meghalgatást a bíróság: az Antifa-per elsőrendű vádlottja nem tett vallomást, ügyvédje a letartóztatásának megszüntetését kérte a bíróságtól, ami azonban úgy határozott, hogy a nő Magyarországon marad börtönben.

Salis fogvatartása ellen már korábban is kifogással éltek az olasz politikai elit különböző szereplői, panaszkodtak a fogvatartása körülményeire és arra is, hogy bilincsben, rabláncon vezették a bíróság elé. A Népszava írása szerint az olasz parlament korábbi elnöke, Laura Boldrini személyesen jött el a tárgyalásra, de sajtóértesülések szerint Budapestre jött egy többpárti, parlamenti képviselőkből álló csoport is, akik között nem volt kormányzati tisztviselő. Mindeközben Matteo Renzi korábib olasz miniszterelnök az X-en kelt ki Magyarország ellen és felszólította Giorgia Meloni jelenlegi kormányfőt, hogy álljon a sarkára.

Elfogadhatatlan, hogy egy olasz állampolgárral így bánjanak Magyarországon. Giorgia Meloninak igazi hazafiként kell viselkednie, és meg kell értetnie Orbán Viktorral, hogy Magyarország vagy tiszteletben tartja a jogállamiságot vagy az olaszok adójából egyetlen euró sem kerül Budapestre. Az, hogy Meloninak más elképzelései vannak, mint Ilaria Salisnak, nem számít: az olasz kormánynak az olasz állampolgárokért kell dolgoznia

– foglamazott a volt kormányfő.

Közben az olasz La Repubblica értesülései szerint az olasz parlamentben jelenleg ellenzékben lévő balközép Demokrata Párt már eljátszott a gondolattal, hogy elindítják az európai parlamenti választáson a bebörtönzött tanárnőt.