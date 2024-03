Magyar börtönben marad az olasz antifasiszta aktivistanő, a bíróság elutasította a kérelmét

Csütörtökön tartották Ilaria Salisnak, a tavaly februárban támadásokat elkövető német antifasiszta aktivistának az első tárgyalását a Fővárosi Törvényszéken. Az Antifa-per elsőrendű vádlottja nem tett vallomást, ügyvédje letartóztatásának megszüntetését kérte a bíróságtól.

A Hvg.hu tudósítása szerint a tárgyalás több mint egy órát csúszott, mivel a harmadrendű vádlottat németországi házi őrizetéből nem tudták bekapcsolni. Így őt és a hozzá kapcsolódó tanúkat a bíróság csupán májusban fogja meghallgatni. Ezután Ilaria Salis meghallgatására került volna sor, viszont a törvényszéki technika úgy csuklott össze, hogy megszakadt a sajtósok terme és a tárgyalóterem közötti kapcsolat, nem volt közvetítés. A tárgyalóban leállították Salis meghallgatását is erre az időre.

Salis kizárólag a személyes jellegű kérdésekre válaszolt, többek között arra, hogy hol tanított és mennyi volt a fizetése.

Kisebb ügyeim voltak, amikben felfüggesztett börtönt kaptam, de mivel ezek kisebb ügyek voltak, soha nem kerültem börtönbe

– magyarázta. Elmondása szerint ezek az ügyek mind Olaszországban történtek. Salis, bár vallomást nem tett, pár szót szólt a bíróságon. Azt mondta, hogy a letartóztatásakor éppen egy állást pályázott meg. Saját ügyvédje kérdésére elmondta, ha a bíróság engedélyezné, tudna online dolgozni, egy hátrányos helyzetűekkel foglalkozó alapítványnál helyezkedne el.

Salis a nyomozás során sem tett érdemi vallomást. 2023-ban az ügyészség és a nyomozati bíró összesen hétszer próbálták meghallgatni, azonban az üggyel kapcsolatban nem mondott semmit, csupán határozottan tagadta, hogy bármit is elkövetett volna.

Salis ügyvédje benyújtott egy indítványt szerdán a bíróságnak, ezt csütörtökön ismertette is. Ebben azt kérte, Salis letartóztatását függesszék fel, hadd mehessen haza Olaszországba európai bűnügyi felügyelet alatt. Arra is indítványt tett, hogy ha a bíróság a kényszerintézkedés megszüntetését máshogy nem engedélyezné, akkor tegye azt lehetővé 16 millió forintos óvadék fejében. Az ügyvéd indítványozta azt is, hogy ha a bíró nem akarja Olaszországba visszaengedni Salist, akkor szüntesse meg úgy a kényszerintézkedést, hogy a nő legalább a börtönből kijöhessen, és Magyarországon egy általuk megjelölt ingatlanban élhessen.

A bíró végül elutasította Ilaria Salis ügyvédjének indítványát, de közölte, hogy májusban hivatalból is felül fogják vizsgálni, hogy fogva kell-e még tartani Salist.

A Magyar Nemzet szerint a bíróság többek között a szükségesség és az arányosság elvét vette figyelembe és azt, hogy a vádlott nem először került szembe a törvénnyel, ugyanis 2014–2019 között négy alkalommal állt már bíróság előtt. Valamint a budapesti cselekmények gátlástalan elkövetési módja miatt, illetve a szökés és elrejtőzés veszélye miatt az előzetes letartóztatás fenntartását tartja indokoltnak a vádlott kérelmében foglaltakkal szemben. A védelem és a vádlott fellebbezett. A harmadrendű vádlott meghallgatására végül május 24-én kilenc órakor fog sor kerülni.

Ilaria Salis ügye Olaszországban közfelháborodást váltott ki, mert a nőt az előkészítő ülésére vezetőszáron, kommandósok vezették be. Salis szülei hónapokig kampányoltak azért, hogy lányukat házi őrizetbe, Olaszországba helyezzék át. Ehhez azt állították, hogy Salist embertelen körülmények között tartották fogva. Miután a nemzetközi sajtóban megjelentek ezek az állítások, a rendőrség és a belügy beengedte a sajtót a nő cellájába, hogy ezzel is cáfolják a szülők állításait.

A vezetőszáras történetből viszont nemzetközi diplomáciai botrány lett: az olasz külügyminiszter Szijjártó Péterrel egyeztetett erről, az ügy szóba került Orbán Viktor és Giorgia Meloni találkozóján, Orbán ezt követően azt mondta, Salis Magyarországon tisztességes eljárásban fog részesülni. Ez is kevés volt viszont ahhoz, hogy féken tartsa az olasz antifasiszta-szimpatizánsokat: elfoglalták a velencei magyar tiszteletbeli konzulátust az ügy miatt.