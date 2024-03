K. Endrét még nem hallgatta ki a rendőrség

Az RTL Házon kívül című műsora rejtett kamerás felvételt készített arról, hogy K. Endre, a köztársasági elnöki kegyelmet kapott volt bicskei igazgatóhelyettes a gyermekotthon egykori neveltjét arra próbálta rávenni, hogy változtassa meg korábbi vallomását a pedofilügyben.

Nem történt gyanúsítotti kihallgatás a rejtett kamerás felvételek miatt, amelyen a bicskei gyermekotthon korábbi helyettes vezetője. K. Endre vallomása megváltoztatására próbálta rábírni az intézmény egyik korábbi lakóját. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Népszavával csak ennyit közölt. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem adtak, így egyelőre nem tudni, milyen bűncselekmény gyanúja miatt zajlik a felderítés.

A BRFK éppen egy hete rendelt el nyomozást. A rendőrség akkor azt írta, hogy az egyik kereskedelmi televízió adásában 2024. március 10-én közzétett felvétel szerint egy férfi arra próbálta rábírni a korábban már jogerősen lezárt ügyében tanúként kihallgatott fiatalembert, hogy változtassa meg az ügyben tett vallomását. A közzétett felvételt büntető eljárás keretében vizsgálják.

Korábban a BRFK azt közölte, egy magánszemély feljelentésének tartalmát és a riportban elhangzottakat is vizsgálják. K. Endrét kényszerítés miatt ítélték el. Az RTL Híradó szombaton már arról számolt be, hogy már a 3 év 4 hónapos letöltendő börtönt jelentő jogerős döntés előtt is felkereste a pedofilügy áldozatát. 2021-ben azt kérte, írja le, ártatlan. Ezért cserébe elvitte gyorsétterembe, ételt, cigarettát vett a hajléktalanszállón élő fiatalembernek, akit korábban többször is molesztált a gyermekotthon volt vezetője, V. János.

Az áldozatok egykori ügyvédje, Gál András egy hete azt mondta, a rendőrségi nyomozásnak semmilyen következménye nem lehet, mert amit K. Endre tett, az a hamis tanúzásra felbujtásnak az előkészülete, ami ebben a bűncselekményfajtában nem büntethető. Az ügyvéd szerint bűncselekményről akkor lehetne beszélni, ha a felvételeket egy perújrafelvételhez használnák, aminek nincs értelme.

Egyetlen egy tanúnak a másmilyen vallomása miatt nem hiszem, hogy egy perújításban felülmérlegelné a bíróság a korábbi ítéletet

– tette hozzá Gál András.

Hack Péter jogász, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék vezetője az ATV reggeli műsorában korábban ugyanakkor úgy vélte, az RTL kamerája által rögzítettel alapján úgy tűnik, K. Endre tette a Büntető Törvénykönyvben meghatározott hamis tanúzásra felhívás. Hack Péter szerinte vélhetően perújítást akart, ám ezt csak akkor lehetne elrendelni, ha a hamis tanút, vagyis a bicskei áldozatot elítélik hamis tanúzás miatt, ami viszont hatalmas felháborodást keltene.