Bíróság előtt a volt fideszes polgármester, gyermekbántalmazás a vád

Először állt bíróság elé Putnoki Zsolt, Újkenéz korábbi fideszes polgármestere, a Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola (képünkön) volt igazgatója, miután a vád szerint gyermekeket bántalmazott az intézmény épületében – írta az Index.

Az előkészítő ülés az ügyész felszólalásával kezdődött, melynek során részletesen sorolta, hogy a gyermekeket mikor és milyen módon bántalmazta a volt igazgató. A tudósítás szerint Putnoki nem nézett fel a vádhatóság képviselőjére, szemüveget tett fel, majd elkezdte az aktatáskájában fekvő iratokat elemezni.

Újkenéz korábbi fideszes polgármesteréről 2018-ban lapunknak tanárok és szülők is azt állították, hogy több gyereket, köztük egy kislányt megütött, illetve hogy a bántalmazásokat minden esetben roma gyerekek szenvedték el. Az utolsó hasonló eset 2018. április 13-án történt, amikor Putnoki kettesben maradt egy 13 éves roma fiúval az igazgatói irodában. A szobában a konfliktus tettlegességig fajult, az igazgató pedig feljelentette a diákot. Később viszont – feltehetően a tanárok beszámolói alapján – kiskorú veszélyeztetése miatt az igazgató ellen is nyomozást rendeltek el. Az egyik pedagógus hallotta, ahogy a gyerek azt kiabálja:

Ne bántson, igazgató úr!

A gyerekkel szembeni eljárást végül hamar megszüntette a nyomozó hatóság, az igazgató ellen pedig végül 2023 májusában vádat emeltek.

7 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emeltek vádat ellene. A vád szerint a 2017/2018-as tanévben, „fegyelmezési céllal” hét – akkor 10 és 15 év közötti – diákkal szemben alkalmazott megalázó fegyelmezési módszereket, illetve testi fenyítést. Több esetben felpofozta, arcon ütötte a kiskorúakat, illetve hajukat és pajeszukat húzva fenyítette őket. Úgy tudjuk, a vádiratban szerepel az is, hogy a gyerekeknek feltartott kézzel kellett térdepelniük, az egyik diák 45 perc után hagyhatta abban, amikor már nem bírta tovább.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ hónapokon keresztül kiállt Putnoki mellett, még akkor is, amikor a rendőrség már nyomozni kezdett kiskorú veszélyeztetése miatt, és egy közmeghallgatáson több tanár a nyilvánosság előtt mondta el, hogy az igazgató megfélemlíti a tanárokat, megalázta, bántalmazta a diákokat. Putnoki végül 2018 júliusában közös megegyezéssel távozott az általános iskolából.

Az Index cikke szerint Putnoki Zsolt nem ismerte be a bűnösségét, védője pedig indítványozta, hogy a tárgyalást vezető bírónő, Petrovics Aletta rendeljen el zárt tárgyalást az ügyben.

Hivatkozott arra, hogy kiskorúak is érintettek az ügyben, valamint a közelgő önkormányzati választásokra is hatással lehet az, ami elhangzik a tárgyaláson, illetve a vádlott tart attól, hogy a sértettek családtagjai megpróbálnának rá nyomást gyakorolni. Ennek az elrendelését az ügyésznő is indokoltnak tartotta.

A bírónő nem adott helyt ennek az indítványnak, így a tárgyalás a továbbiakban nyilvános marad. Mivel Putnoki nem ismerte el a bűnösségét, így az ügyet tárgyalásra utalta.

A védelem szavahihetetlennek állította be az egyik sértettet, mondván, ő volt az, aki terrorizálta az iskolatársait, és nem a négydiplomás iskolaigazgató. Kritizálta továbbá azt is, hogy a vádiratnak van olyan pontja, amivel korábban nem is gyanúsították meg a védencét. – Ilyen maximum Burkina Fasóban történik meg, nem egy európai uniós tagországban! – csattant fel Szadai Szilárd ügyvéd, és indítványozta, hogy a bíróság szüntesse meg az eljárást.

Meglátása szerint az ügynek politikai motivációja is van, mert a tantestületben volt olyan, aki nem szimpatizált Putnoki politikai múltjával, ugyanis ő korábban a Fidesz színeiben volt polgármester.