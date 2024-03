Visszalépett, nem indul a polgármesteri posztért Kovács Gergely a XII. kerületben

Bár névtelenül adta közre üzenetét, az MKKP BP XII. kerület Facebook-oldalán, E/1-ben írt szöveg arra enged következtetni, hogy a Kétfarkú Kutya Párt elnöke, Kovács Gergely mégsem száll ringbe a polgármesteri székért a Hegyvidéken.

Mi akkor végül nem indulunk a XII. kerületi önkormányzati választáson, lett volna egy tök jó lehetőség rá, hogy én polgármester legyek és kutyapártos legyen a testületben a fele képviselő, ez részben előválasztáson dőlt volna el, ami szerintem simán nyerhető lett volna. Sajnos ezt a kutyapárt többsége nem támogatta

– olvasható a bejegyzésben.

Kovács 2019-ben szerzett képviselői mandátumot a XII. kerületi önkormányzatban, mandátuma alatt több korrupcuós ügy feltárásában szerepet vállalt. Ráadásul a napokban kiderült, hogy a kerületet 2006 óta vezető fideszes Pokorni Zoltán kiszáll a politikából és nem indul újra a posztjáért sem, így Kovács esélyei még inkább megnőhettek. Már csak azért is, mert pártjának különösen nagy a támogatottsága a fővárosban. Kovács azonban nem indul, az indoklás szerint azért, mert „annak meg semmi értelme, hogy mi is, meg az ellenzék is elinduljunk, mert akkor simán nyerne mindent itt a fidesz, úgyhogy akkor mi inkább nem indulunk a kerületben semmilyen formában.

A Fidesz jelöltje Pokorni helyett eddigi helyettese, Fonti Krisztina lesz, míg ellenzéki oldalról a momentumos Farkas Csaba és az LMP-s Kendernay János indulása is napirenden van.