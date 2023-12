Karácsony Gergely a csőtörésről: „Pont erről beszélünk hónapok óta”

Budapest segít az agglomerációs települések vízellátási gondjaiban Érden, Diósdon és Törökbálinton is – írja Facebookon Karácsony Gergely. Mint ismert, néhány nappal ezelőtt egy stratégiai fontosságú 600 mm belső átmérőjű vezetéken keletkezett csőtörés, amely vezeték a Budapest-Csepel irányból átvett ivóvizet továbbítja. A csőtörés akkora, hogy Érd, Törökbálint és Diósd egy részén karácsonyig vízhiány lehet. Törökbálinton a vízhiány miatt az óvoda, az iskola és a bölcsőde is bezárt.

A főpolgármester azt írja,

Pont erről beszélünk hónapok óta: a budapesti adófizetőknek milliárdokat kell fizetnie azért, mert az állam nem fizeti ki a helyette szolgáltatott víz előállításának költségeit. És ehhez jön még hozzá a perverz közműadó, tudniillik az állam megadóztatja a vízcsöveket is. A kormány ezt a helyzetet is ostoba lejáratásra, Budapest (és persze az én) szapulásomra használta, pedig ebből pont az jön csak, ami most is bekövetkezett: vízellátási problémák, amelyek több agglomerációs települést is érintenek az ünnepek előtt.