Közlöny: 12 álmagyar bukta most el állampolgárságát

Novák Katalin szerint azt jogsértően szerezte meg egy 11 éves is. Néhány napja az USA éppen a csalások miatt szigorított a magyarok vízummentességén.

Megjelentek a Magyar Közlönyben az államfő határozatai. Novák Katalin állampolgárságokat vont vissza, szüntetett meg Gulyás Gergely miniszter előterjesztései alapján.

A köztársasági elnök szerint mindannyian jogsértően szereztek állampolgárságot. Az elnöki határozatok érintettjei kárpátaljaiak (a fiatalabbak Ukrajnában, az idősebbek a Szovjetunióban születtek).

Novák Katalin tizenkét állampolgárságot vont vissza. Az államfő döntése (a névazonosság alapján) egy nagypaládi családot is érint. Tagjai közül a köztársasági elnök visszavonta:

egy 65 éves férfi,

egy 42 éves nő,

egy 19 éves nő,

egy 15 éves lány,

egy 13 éves fiú,

egy 11 éves kislány

állampolgárságát, mondván, azt mindannyian a jogszabályok megszegésével szerezték.

Ugyanez volt Novák Katalin indoklása

egy 31 éves ungvári,

egy 51 éves nagybocskói,

egy 49 éves munkácsi

egy 47 éves kisapsai nőnél, illetve

egy 30 éves kisbereznai és

egy 33 éves bedőházai férfi

esetében is. A köztársasági elnökök ilyen határozatai teljesen megszokottak, még a 11 éves kislány esete sem kirívó, hiszen Novák Katalinnál már arra is volt példa, hogy egy 10 éves, Kisvárdán született gyermek magyar állampolgárságát vonta vissza, a mostani döntéseinek inkább az ad vajszínű árnyalatot, hogy Washington a magyarok vízummentességén a minap éppen azért szigorított, mert úgy vélte, számára biztonsági kockázatot jelent, hogy az egyszerűsített honosítással, jogsértően, ellenőrizetlenül olyanok is bejutottak az Egyesült Államokba, akikre egyébként nem vonatkozott volna a vízummentesség.