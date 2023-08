Hodász András: A párkapcsolatom miatt döntött a távozásom mellett a Szemlélek

A Szemlélek magazin nevű keresztény lap július végén jelentette be be a néhány héttel ezelőtt coming outolt Hodász András távozását, Gégény István, a Szemlélek lapigazgatója az RTL Híradónak most azt mondta:

megkértük Andrást arra, hogy fogadja el azt, hogy mi most azt látjuk helyesnek, ha ő most nem lesz tagja a szerzői közösségnek. András nem értett egyet ezzel a döntésnek, de elfogadta.

Hodász szerint a párkapcsolata miatt hozta meg a döntést a szerkesztőség, mivel „a katolikus tanítás szerint nem baj, ha valaki meleg, de az már igen, ha megéli”.

Gégény jelezte, hogy a Szemlélek közössége emberileg továbbra is szeretné támogatni egykori szerzőtársukat.