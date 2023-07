Svájci lap: Orbán döntései miatt lett Magyarország Európa sereghajtója

A Neue Zürcher Zeitung elemzést közölt Orbán Viktor tusványosi beszéde apropóján Magyarország helyzetéről. A lap bécsi tudósítója, Daniel Imwinkelried lesújtó képet festett: eszerint a magyar gazdaság rosszabbul áll, mint bármelyik más európai ország, vigasztalan állapotok uralkodnak, javarészt a miniszterelnök hibája miatt, aki olyan gazdaságpolitikát folytat, amely tipikus az autokraták esetében.

A svájci napilap cikke – melyet a hvg.hu szemlézett – felidézi Orbánnak azt a várakozását, miszerint Magyarország 2030 nettó befizető lesz az EU-ban, és akkor majd „aki fizeti a vacsorát, az rendeli a zenét”. Csakhogy jelenleg ettől nagyot távol van:

Az infláció a 20 százalék közelében jár, messze ver minden más országot. A drágulás kihat az életszínvonalra: egy év alatt a reálbérek 15, 6 százalékkal estek, ami példátlan az OECD-tagok között, és a kilátások sem rózsásak

– írja a Neue Zürcher Zeitung, mely szerint a külföldi beruházásokért folyó versenyben is újabban háttérbe szorult a magyar gazdaság.

A cikk szerint a kialakult helyzet nagyrészt Orbán Viktor hibás döntéseiből fakad, melyek egyébként az autokrata politikusokra jellemzőek: a lap által megszólaltatott elemző is a jelenlegi gondokat részben arra vezeti vissza, hogy a Fidesz osztogatott a választás előtt.

De pont akkor gerjesztette a keresletet, amikor a járvány miatt gond volt a nemzetközi szállítási láncokkal, ez pedig felnyomta az árakat. Ráadásul beütött a szárazság, rossz lett a termés. Továbbá hibának bizonyult az árak maximalizálása. Emiatt a kormányfő kutyaszorítóban van, és a nemzetközi fejlemények szintén nem kedveznek neki. A német gazdaság nem szárnyal, és ezt megszenvedi Közép-Európa is. A magyar gazdaságon belül főként az építőiparban meglehetősen nyomott a hangulat

– írja a svájci napilap, mely kitér arra is, hogy a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az EU milliárdokat fagyasztott be, mivel erős a gyanú, hogy túlárazva számoltak el egy sor beruházást, amelyet brüsszeli pénzekből finanszíroztak. A magyar miniszterelnök viszont továbbra is úgy viselkedik, mintha gond nélkül megtehetné, hogy szövetségeseit vagy legközelebbi szomszédjait provokálja, mint ahogy tette a legutóbb Tusványoson.