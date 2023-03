Az orosz-ukrán háborúról tárgyal a parlament

Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló országgyűlési határozati javaslat tárgyalását kezdi el kedden a parlament, amely megvitatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosítását, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről szóló törvényjavaslatot is.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos javaslatot a két kormánypárti frakcióvezető Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) nyújtotta be. A határozati javaslatban az Országgyűlés egyebek mellett kifejezi elkötelezettségét a béke mellett, elítéli Oroszország katonai agresszióját, és elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez. Az előterjesztés azt is tartalmazza, hogy a Brüsszelben elfogadott szankciók nem csillapították a háborút, sőt a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa – írja az MTI, amely azt nem tette hozzá, az újabb szankciós körök már az energiahordozókra is vonatkoznak és ezen belül a kőolajra Magyarország (Szlovákiával és Csehországgal együtt) mentességet kapott, vagyis a Barátság-kőolajvezetéken továbbra is vásárolhatunk orosz olajat. A kormánypártok azt is rögzítenék a javaslatukban, hogy Magyarország mindent meg fog tenni a béke előmozdítása érdekében.

Napirenden szerepel a Magyarország és a Világélelmezési Program (WFP) között a WFP Globális Üzleti Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetése. A WFP Budapesten szeretné létrehozni a Global Payments Solution nevű, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységet, a világélelmezési program a tervek szerint 2023 végétől 81 főt foglalkoztatna Magyarországon.

Sürgősséggel tárgyalja a parlament az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely a nyilatkozatok kereshető módon történő hozzáférésének részletszabályait tartalmazza. Az országgyűlési képviselők a jövőben elektronikus úton is benyújthatják vagyonnyilatkozatukat.

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvényjavaslatot uniós jogharmonizációval indokolják. Az előterjesztés egyebek mellett szabályozza az alaptörvényben foglalt alapvető értékek és jogok magasabb védelmi szintjének elérése érdekében, valamint a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdekre tekintettel benyújtható bejelentéseket.

A képviselők tárgyalják egy, még 1986-ban aláírt, a magyar-csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló egyezmény megszüntetését. Az indoklás szerint két európai uniós tagállam között az egyezmény fenntartása már nem indokolt, új egyezmény megkötésére pedig nincs szükség, mert az uniós jog szabályozza a vasúti határforgalmi egyezmények által szabályozott kérdéseket.