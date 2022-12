„2022 a tiltakozások éve volt” – mit értek el a megmozdulások az oktatásban, és mit nem?

– válaszolta a Tanítanék Mozgalom a 24.hu-nak arra a kérdésre, hogyan értékelik az idei tiltakozási hullám eredményeit az oktatásban. Ahogy a szervezet is emlékeztet: sokkal szervezettebbé és kiterjedtebbé vált az oktatás ügyéért folyó küzdelem 2022-ben, több száz intézmény több ezer pedagógusa vett részt a tiltakozásokban polgári engedetlenséggel, sztrájkkal vagy szolidaritási akciókkal.

Arra kértük a tiltakozások szereplőit, szervezőit: értékeljék az idei megmozdulásokat, illetve vázolják fel, milyen terveik, reményeik vannak jövőre. Kérdéseinkre a Tanítanék Mozgalom, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) válaszolt.

Az idei évvel kapcsolatban a Tanítanék kiemelte azt is, hogy nemcsak a tiltakozásban résztvevők száma emelkedett, hanem erősebb lett a megmozdulások szervezettsége, illetve hatalmas fejlődésen ment át az oktatási szervezetek infrastrukturális háttere, erre példának a sztrájkalap felállítását hozták.

Rengetegen küldtek adományt, amiért hálásak vagyunk. Továbbá újra fellángolt a diákok ellenállása, megalakult az Egységes Diákfront. A tanárok mögé álltak a szülők és a társadalom egyre nagyobb része is. Ebből a szempontból sikeres évünk volt, azonban a kormányzat még nem adta be a derekát, nem teszi a kötelességét, hárít, terel, aláz egy egész szakmát: tovább kell küzdenünk.

A Pedagógusok Szakszervezete értékelése szerint, „ha a kormány a 2013-ban adott szavát betartotta volna, rengeteg időt, energiát tudtunk volna megtakarítani. Túlterhelt kollégák helyett megfelelő létszámú és felkészültségű pedagógus lehetne ma a pályán.” A szakszervezet szerint nem hagytak más lehetőséget számukra, minthogy a tiltakozás minden eszközét bevessék.

„A kialakult helyzetért minden felelősség a kormányt terheli, mert minden adattal és információval rendelkezett, tudatában volt annak, milyen veszélyek fenyegetik a közoktatást, ennek ellenére évek óta nem hozott érdemi döntést. Próbált minden problémát a szőnyeg alá söpörni”, fogalmazott Totyik Tamás, a PSZ alelnöke, aki elkeserítőnek tartja, hogy a kormány „kényszerpályára terelte” a pedagógusokat, az oktatásban dolgozókat a sztrájk korlátozásával.

Úgy véli, a kormány meg akarta félemlíteni a polgári engedetlenkedő kollégákat, ehelyett olaj volt a tűzre az elbocsátások sorozata. „A kormány hibásan azt gondolja, hogy a szakszervezetekkel, a sztrájkbizottsággal történő megállapodás a gyengeség jele, pedig tárgyalóasztalnál lehetne építkezni a közoktatásban, ám ehhez a politikai akarat hiányzik”, tette hozzá.

A PDSZ részéről Nagy Erzsébet kiemelte, hogy „fantasztikus, egyedülálló, az országban még eddig soha nem látott hosszúságú tiltakozási hullám indult idén január 31-étől, a figyelmeztető sztrájk kezdetétől”. A szakszervezet ügyvivője hangsúlyozta, hogy annyira ritka megmozdulásról van szó, amire nemcsak külföldi médiumok, hanem az Európai Parlament konzervatív és baloldali frakciói, de még az Európai Bizottság döntéselőkészítéssel foglalkozó tisztségviselői is felfigyeltek.

A részvételi aránnyal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy sokan alacsonynak tartják ugyan a munkabeszüntetésben résztevők számát, fontos tudni, hogy országos sztrájkban még sosem volt 20 százalékos részvételi arány hazánkban, ahogy nem volt még ilyen hosszú sztrájkfolyamat és polgári engedetlenségi hullám sem.

A szakszervezeti ügyvivő felhívta a figyelmet arra is, hogy a pedagógusok megbecsülése iránti társadalmi igény is egyre nagyobb.

Először a diákok, majd a szülők, most pedig már egyre többen állnak mellénk más foglalkozási csoportokban is. Azon dolgozunk, hogy ennek már szolidaritási nyilatkozatokon kívül nyomósabb megnyilvánulásai is legyenek.