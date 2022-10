Semmilyen részletet nem árul el a rendőrség az öngyilkos határvadásszal kapcsolatban

Semmilyen részletet nem árul el az Országos Rendőr-főkapitányság annak a határvadásznak az ügyében, aki szolgálat közben lett öngyilkos tegnap reggel.

Folyamatosan zajlik a határvadászok toborzása és a felvétele. A Pénzcentrum korábbi cikke szerint már nyolc általános is elég ahhoz, hogy felvegyenek valakit, és a jelentkezők már az egy hónapos képzés alatt is bruttó 300 ezres alapbért kapnak, ez pedig az éjszakai pótlékokkal együtt akár bruttó 400 ezerre is emelkedhet a szolgálatba lépésük után. A lap beszámolója szerint két hónap alatt több, mint ötszáz személyt vettek fel az állományba összesen.

Szerettük volna megtudni az ORFK-tól, hogy a szolgálatban öngyilkosságot elkövető személy hány éves volt, s mióta dolgozott határvadászként, és hogy nő vagy férfi volt-e. De arra is rákérdeztünk, hogy fegyverrel végzett-e magával a szolgálatban, és milyen pszichológusi vizsgálaton esett át, de semmilyen részletet nem közöltek Szimplán csak elküldték az alaphírt lehozó Magyar Nemzetnek küldött pár mondatos tegnapi válaszukat.

Ebben azt írták, hogy október 10-én a reggeli órákban egy szerződéses határvadász a szolgálati idejében öngyilkosságot követett el, s a rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az eset körülményeit. És, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.

Megkérdeztük azt is, hogy mi az oka annak, hogy még a nemét és korát sem árulják el az elhunyt határvadásznak, de ahogy a többi kérdésünkre, úgy erre sem válaszoltak a lapunknak küldött válaszukban.