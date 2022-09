Havi 1,4 millió forintot kap kuratóriumi elnökként Varga Judit

A vagyonkezelő alapítványok szabályozását is érintő európai bizottsági javaslatcsomag a Varga Judit igazságügyi miniszter által vezetett alapítványra is jótékony hatással volt: 15 napon belül hiánytalanul eleget tett a 24.hu adatigénylésének, holott februárban válaszra sem méltatott bennünket. Vargának Brüsszelben arról kell meggyőznie miniszter kollégáit , hogy Magyarország komolyan veszi az Európai Bizottság javaslatait, amelyek a többi között az átláthatóságról is szólnak.

Azt kérdeztük a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítványtól, hogy a kuratóriumi tagokat mekkora havi díjazás illeti meg, és részükre az alapítás óta mekkora összeget fizettek ki eddig. A kérdés azért vált aktuálissá, mert Varga Judit korábban nem vett fel innen tiszteletdíjat, ám az augusztusi jövedelemnyilatkozatában az igazságügyi miniszter már beikszelte az 1 millió forint feletti jövedelemsávot.

Az alapítvány válaszából kiderül, hogy Varga Judit kuratóriumi elnökként

1,4 millió forint juttatásban részesül,

és eddig kéthavi tiszteletdíjat, azaz 2,8 millió forintot fizettek ki neki.

A kuratóriumi tagok 1,2 millió forintot kapnak a munkájukért, köztük Veres Pál, Miskolc polgármestere, aki egyedüli ellenzéki politikusként került be a harmincnégy vagyonkezelő alapítvány egyikének kuratóriumába. (Szili Katalin egykori szocialista házelnököt nem számoljuk ebbe a körbe, mivel ő évek óta Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójaként kapja a fizetését). Veres Pál Varga Judithoz hasonlóan korábban nem vette fel a tiszteletdíját, de nyáron ő is úgy döntött, hogy kéri a juttatást. A miskolci polgármester is kéthavi pénzt kapott, így neki eddig összesen 2,4 millió forintot utaltak át. A többi három tag 20 millió forint fölötti összeget vett már fel: Fükő László és Kovács Erika 26,6 millió forintot, az elhunyt korábbi fideszes polgármester, Kriza Ákos helyébe lépő Marie-Theres Thiell, az Elmü-Émász igazgatóságának elnöke pedig 21,6 millió forintot kapott az alapítványtól. Utóbbi ráadásul még 169 600 forintos költségtérítést is igényelt.

Egy másik kormánytag, Varga Mihály pénzügyminiszter is Varga Judithoz hasonlóan a nyáron úgy döntött, hogy felveszi a kuratóriumi elnöki tiszteletdíjat a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványtól, de hiába kértük ki tőlük a pontos adatokat szeptember elején, nem válaszoltak, ahogy februári adatigénylésünkkor is csak a határidő hosszabbításáról tájékoztattak érdemi válasz helyett. Ugyanakkor, ahogy megírtuk, Csepreghy Nándor építésügyi miniszterhelyettes elárulta a 24.hu-nak, hogy nettó kétmillió forintot vesz fel a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványtól, amelynek kuratóriumába a nyáron választották be.

Mint ismert, a magyar kormánynak két hónapja van arról, hogy meggyőzze Brüsszelt, komolyan veszi az Európai Bizottság korrupcióval és jogállamisággal kapcsolatos aggályait. Ha nem sikerül, akkor az Európai Tanács 3000 milliárd forintos uniós támogatást tarthat vissza a Magyarországot megillető pénzekből. A kormány által vállalt 17 törvénymódosítás egyike a kormányzati politikusokkal feltöltött, sokmilliárdos állami vagyont megkapó vagyonkezelő alapítványok ügye, melyeknél az Európai Bizottság szerint összeférhetetlenségi kérdések merülnek fel. Ezt a kormány törvényjavaslata úgy kívánja feloldani, hogy az egyes kérdéseknél kizárná a döntéshozatalból az összeférhetetlennek tartott vezetőket.