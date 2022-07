Átrium: Nem lehetne a 32 perces tűzijáték csak 31 perces, hogy megmaradjon egy rakás színház?

Tisztelt Kormányinfó!

Örömmel olvastuk, hogy augusztus 20-án Európa legnagyobb tűzijátékát rendezik, ami 32 perces lesz. Azt szeretnénk kérdezni, hogy nem lehetne csak 31 perces? És a különbözetből megmaradhatna a KV Társulat, a Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület, a Nézőművészeti Kft., a Láthatáron Csoport, a SzínMűHely Alapítvány, a MU Színház, a SÍN Arts and Culture Center, a THEALTER, a Veres 1 Színház, a Gólem Színház, a MáSzínház, RÉV Színház, a Füge Produkció, a Káva – Szerintem is ez a részvétel kora, a Proton Theatre, a Pintér Béla és Társulata, a Centrál Színház és esetleg az Átrium is, és még maradna is belőle, amit arra költenének, amire akarnak. Ezt szeretnénk kérdezni.

(A további 31 percre is lenne javaslatunk, de nem akarunk túlnyúlni a takarónkon.)

Köszönjük a figyelmet!