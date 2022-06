Visszatérnek az étkezőkocsik a Balaton InterCitykre

Egy napot kell aludni, és lehet falatozni a START Burgert a vonatokon, Földvár felé félúton.

Június 9-től újra a Balaton InterCity-szerelvényekbe soroz a MÁV étkezőkocsikat, amik az elő- és az utószezonban is közlekedni fognak – közölte a vasút a weboldalán szerdán. A Balaton IC-k a déli parton járnak Keszthelyig, az elő- és az utószezonban ez napi 14, a főszezonban pedig napi 16 vonatot jelent.

Az étkezőkocsik felújítása is zajlik, kettő már kívül-belül megújult a vasúttársaság szerint, szeptemberre már négy ilyen vagon szolgálja ki az éhes-szomjas utasokat. A felújítás része, hogy modern vizuális fedélzeti utastájékoztatás épül ki, USB-töltőket szerelnek be, valamint teljesen megújul a konyhatechnika (tárolás, sörcsapok, kávégépek, hűtők stb.)

Ha valakit az izgat, hány férőhelyes a megújult étkezőkocsi, itt a válasz. Az utasterük két részre oszlik. Az éttermi részben öt négyfős és öt kétfős asztal található, tehát összesen 30 hellyel rendelkezik. A kocsik másik végében lévő bisztrórészben három box és egy bárpult található bárszékekkel, itt 21 fő tud leülni.

Marad a vagonban a népszerű START Burger és a csapolt sör,

de helyben kisütött, ízletes lepényeket is készítenek, lesz lángos snack és grillkolbász-tál is. Balaton-koktéllal, fröccs- és long drink ajánlatokkal is várják az utasokat. Fizetni bankkártyával és SZÉP-kártyával is lehet majd.

Hozzáteszik még közleményükben, hogy várhatóan június 18-tól IC+ bisztrókocsik is közlekednek a Balaton északi partján, a Kék Hullám és Levendula InterCity-vonatokban.