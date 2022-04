Szerzett egy plusz mandátumot az ellenzék

Ahogy a nap folyamán beérkeztek a szavazatok a külképviseletekről, úgy tudott javítani az eredményén az ellenzék: jelen állás szerint

sikerült listán plusz egy mandátumhoz jutni az ellenzéknek,

így közel 100 százalékos feldolgozottságnál az állás 135-56 a Fidesz javára. Ez azt jelenti, hogy a kormánypárt veszített egy listás helyet, így nekik most 47 mandátum jut onnan, míg az ellenzéknek eggyel megugrott a listájuk, 38-ra.

Az összefogás listájának 38. helyén a momentumos Bedő Dávid szerepel, aki így képviselő lehet, míg a Fidesz-KDNP-nél kiesik Pesti Imre, aki 54. a listán.

Az ellenzéki mandátumok száma tovább nőhet: nyitott kérdés, hogy az ellenzéki Vajda Zoltán és a fideszes Szatmáry Kristóf harca hogyan alakul a beérkező szavazatok fényében. Budapest 13-ban 98 százalékos feldolgozottságnál mindössze 38 szavazattal vezet Szatmáry.

A két politikus négy éve is egymással csapot össze a XVI. kerületben: akkor is szoros volt az eredmény, a most az MSZP-frakcióba készülő Vajda még az Együtt politikusaként ezer szavazattal kapott ki, de akkor csak részben valósult meg az összefogás. A hat párt közös indulása javította az esélyeit, de így is szorosabb az eredmény, mint várták.

A Mi Hazánk Mozgalom hét képviselővel lehet jelen az új Országgyűlésben.