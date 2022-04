Ezekből a pártokból fog állni a parlamenti patkó

Bár papíron négy csapat alkotja majd a parlamentet, a Fidesz-KDNP, a közös ellenzék, a Mi Hazánk és a német nemzetiségi önkormányzat képviselője, de ennél több párt képviselői lesznek jelen.

A DK 16 képviselőt fog adni, ott lesz Gyurcsány Ferenc mellett új képviselőként Kálmán Olga és visszatérőként Gréczy Zsolt. (Dobrev Klára is bekerült, de ő már korábban jelezte, hogy marad az EP-ben). Képviselő lesz a DK színeiben mások mellett Dávid Ferenc, aki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára volt, illetve Kordás László, aki a Magyar Szakszervezeti Szövetséget vezette, valamint Komáromi Zoltán orvos.

A Momentum 11 politikussal fogja képviseltetni magát, például Fekete-Győr Andrással, Orosz Andrással, Hajnal Miklóssal, Hadházy Ákossal és Szabó Szabolccsal, de ott lesz az országosan kevésbé ismert Sebők Éva is, illetve Lőcsei Lajos roma politikus is.

A Jobbik mindössze 9 politikust küld, köztük Balassa Pétert Szombathelyről, aki az egyetlen Vas megyei ellenzéki lesz a parlamentben. Szintén ott lesz a jobbikosok között Jakab Péter, Z. Kárpát Dániel, valamint Szabó Hajnalka, akiről még kép sincs az NVI honlapján. Az eddigi frakció nagy része azonban búcsúzik, köztük Stummer János, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke, de nem került be Szilágyi György és Steinmetz Ádám sem. A Jobbik 2018-ban 26 képviselővel vágott neki a ciklusnak, de még a pártszakadás után, a ciklus végén is 17 képviselője volt, a következő parlamentben viszont csak 9 lesz, így a választás legnagyobb vesztese.

Az MSZP-nek is 9 képviselője lesz, köztük olyan veteránok, mint Hiller István, Hiszékeny Dezső, Gurmai Zita és Tóth Bertalan.

A Párbeszéd hét helyéből jutott Tordai Bencének és Szabó Tímeának is, és ugyan ott van Karácsony Gergely is, de ő már korábban jelezte, hogy marad főpolgármester. Márki-Zay Péter is a Párbeszéd-frakciót jelölte meg arra az esetre, ha beül képviselőnek.

A Mi Hazánk hét fős frakciójában helyet kap Dúró Dóra és férje, Novák Előd, és persze a pártelnök Toroczkai László is.

Az LMP egy négy fős férficsapatot küld: Csárdi Antal, Kanász-Nagy Máté, Keresztes László Lóránt és Ungár Péter.

A parlamenti patkó összetételét itt böngészhetik.