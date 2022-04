Márki-Zay: Ha Orbán Viktor annyira magabiztos lenne, nem kellene ilyen szánalmas dolgokkal támadnia

Tudják mi a közös Karácsony Gergely és bennem? Ha a közvélemény-kutatásokra hallgatnánk, egyikünk se lenne polgármester

– kezdte beszédét Márki-Zay Péter.

Sokáig mondogatták nekik, hogy induljon el Hódmezővásárhelyen. Nem nagyon akart, de négy éve a Boráros téren egy szállodában rájött, neki is van egy feladata, ahogy most a választóknak is van egy feladata szerinte. Az ő feladata az volt, hogy függetlenként, ellenzéki támogatással megmérettesse magát a Fidesszel szemben.

Négy évvel ezelőtt példát akartunk mutatni az országnak az akkor országgyűlési választások előtt hat héttel. Példát mutattunk, de ezt az akkori pártok még nem értették meg. Négy évvel később itt állunk a győzelem kapujában

– jelentette ki.

Négy év alatt a pártok megértették, hogy össze kell fogniuk, mondta. Egy közös lista van folytatta, van egy csodálatos programjuk. A Fidesznek is van egy programja, azt szerinte úgy hívják, hogy Pegasus.

Agymosott, félrevezetett, szerencsétlen emberek tudják elhinni, hogy valaki úgy indul el a választáson, hogy elveszi a nyugdíjat, eltörli a minimálbért, kiküldi a fiatalokat Ukrajnába meghalni. Ha Orbán Viktor annyira magabiztos lenne, nem kellene ilyen szánalmas, saját hívei által sem hitt dolgokkal támadnia

– mondta.

Nem eltörlik a minimálbért, hanem adómentessé tennék azt, nem megszüntetik a családtámogatásokat, hanem duplázzák a gyest, gyedet többek között, nem fizetőssé teszik az államegészségügyet, hanem szükség esetén ingyenessé teszik a magán egészségügyet. Gátat vetne az inflációnak, majd bevezetné az eurót Márki-Zay. Nem engedné be a migránsokat, a kerítést megtartaná, de átvilágítaná a Fidesz által beengedett migránsokat.