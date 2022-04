Karácsony: Orbán nem egyenlő Magyarországgal, holnap ezt az egész világ meghallja

Két és fél évvel ezelőtt álltam ezen a színpadon. Akkor azt mondtam, a változás Budapesten kezdődik, de nem állhat meg itt. Azért vagyunk ma itt, hogy tovább vigyük a változást, ne csak tovább vigyük, hanem be is teljesítsük a változás ügyét, teljesítsük be milliók vágyát.

Ezzel kezdte beszédét Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint két és fél éve azt mondta, karnyújtásnyira vannak a változástól, ez most is így van.

Hiszi és tudja, hogy a győzelem kapujában állnak.

Holnap már csak ez az egy dolgunk van, hogy megtegyük az utolsó lépést. Hogy újra polgáraink lehessünk saját hazánknak. Tegyük meg ezt a lépést, és akkor a változás, ami Budapesten elkezdődött, utat tör az egész országban

– fogalmazott.

Karácsony úgy folytatta, többféle minőségben is áll a tömeg előtt. Egyrészt úgy, mint főpolgármester. Tudja, milyen hatalommal állnak szemben, két és fél éves kiképzésen van túl. Budapesten szerinte az is tét, megmarad-e olyannak, amilyennek szeretik. Hogy zöldből lesz majd több, vagy betonból, hogy színházba is lehet-e majd járni, vagy csak stadionokba.

Egykori miniszterelnök-jelöltként is szólt a tömeghez. A visszalépéséről szólva azt mondta, Márki-Zay Péternek van a legnagyobb esélye legyőzni Orbán Viktort és kihozni az országot a morális válságból.

Péternek igaza van, nem jobbra, nem balra van a kiút, csak felfelé. De legyen világos, ez a választás nem rólam szól. És nem is Márki-Zay Péterről. Ez a választás nem szólhat pártérdekekről. Nem azért kell leváltani a Fideszt, hogy utána majd mi jöjjünk. Magyarországon trónfosztásra van szükség, de nem azért, hogy más üljön fel a trónra uralkodni, hanem hogy kivigyük a trónt a magyar politika színpadáról

– magyarázta.

Szegénységi bizonyítványnak nevezte, hogy a Fidesz az ellenfél lejáratásával próbálja megnyerni a választást. Olyan országot akarnak, ahol valódi kérdésekre kell valódi válaszokat adni, mert ilyen a demokrácia.

Apaként azt mondta, ha a gyerekei felteszik neki a győzelem után a kérdést, mostantól jobb lesz-e, azt kell majd felelnie, hogy igen. Mert jobbnak kell lennie, fogalmazott.

Az ukrán háborúval összefüggésben azt mondta, nekünk nyugathoz kell tartoznunk, nem maradhat az ország a sötét oldalon, a békét kell szolgálni.

Orbán nem egyenlő Magyarországgal, és holnap ezt olyan hangosan mondjuk ki, hogy az egész világ meghallja. Ez lesz a mi békemissziónk, Orbán leváltása

– jelentette ki.

12 év sötétség után szerinte Magyarországon újra fény lehet, a politika újra a szolgálatról szólhat, a kiváltságosok 12 év gazdagodása után mindannyiunk jólétét szolgálhatja a kormány.

Szerinte az ellenzék messzebb jutott, mint az elmúlt 12 év alatt bármikor, de az utolsó lépést közösen kell megtenni a választókkal együtt.