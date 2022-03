CNN: Orbán háborús kötéltánca ellenére meglehet a győzelme, de az ország nyugatos maradna

Arról közölt az amerikai médium véleményt, hogyan befolyásolhatja az orosz-ukrán háború a magyar választásokat.

Már a CNN érdeklődését is felkeltette a magyar és az ukrán kormány körüli ellentét, aminek oka, hogy az előbbi puhult ugyan az oroszbarát álláspontban, de politikája nem igazán áll ki a megtámadott Ukrajna mellett. A lap véleménycikket közölt szerdán a két vezetés odamondogatásairól.

Felidézik Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki az Európai Unió vezetőihez intézett korábbi videós beszédében külön kitért Magyarországra, aminek el kell szerinte döntenie, a konfliktusban kinek az oldalán áll. A cikk rátér arra, hogy Magyarország vasárnap választ, és a globális autokrácia vs. demokrácia szembenállás itt is tetten érhető lesz. Orbán Viktor ugyanis Vlagyimir Putyin orosz elnök jóbarátja.

A CNN Ruth Ben-Ghiat jegyezte cikke szerint Orbán most a semlegesség álláspontját képviseli, magát óvatosnak és pragmatikusnak adja el. Többször, több helyen is elmondta, nem engedi Magyarországot „belerángatni” a háborúba. Azonban korábban nem volt semleges a kormány: ellenezte (a CNN erről nem ír, de amúgy az EU-ban megszavazta) az oroszok elleni szankciókat a Krím 2014-es annektálása után, 2021-et pedig az orosz-magyar kapcsolatok legjobb évének nevezte.

Orbán aztán ugyan kritizálta az orosz támadást és megnyitotta az ország határait az ukrajnai menekültek előtt, de a mai napig nem hajlandó az Ukrajnának szánt fegyverek átengedésére, de az orosz gázról és olajról sem akar lemondani.

A cikk szerint Orbán nem szereti a demokráciát túlzottan, és itt felsorolják a médiapiac beszántását, a migránsozást, az LMBTQ-jogok csorbítását és a homofób népszavazást. Orbán Fideszével szemben áll az ellenzéki hatpárti koalíció (mint írják, a korábbi szélsőjobbos Jobbik is benne van), amit a vidéki polgármester Márki-Zay Péter vezet. Orbán abban bízik, hogy a háború elvonja az emberek figyelmét a gazdasági nehézségekről, hogy a kormányzati osztogatások is segítenek, no meg persze a választási szervek leuralása.

A Fidesz a CNN szerint a médiát is uralja, a lakosság jelentős részéhez alig jutnak el ellenzéki hangok.

Mindenesetre Orbán politikája nem bizonytalanította el a szavazóit, enyhe Fidesz-fölényt mérnek a közvélemény-kutatók. Hosszú távon persze nem lesz jó a túlzott oroszbarátság, egy Publicus-felmérésre hivatkozva azt írják, a Fidesz-hívek 44 százaléka is orosz agressziónak tartja az ukrajnai háborút, a magyarok 60 százaléka szerint pedig túl közel került Magyarország Oroszországhoz. Hozzáteszik, a szövetséges Lengyelország – dacára az EU-val fennálló ellentéteknek – most sok demokratikus állam rokonszenvét élvezi oroszellenessége és a menekülteknek való segítés miatt. Magyarország eközben egyre izoláltabb.

Az ellenzék eközben azt mondja, Magyarországnak a nyugathoz, Európához, az EU-hoz és a NATO-hoz kell tartoznia. A CNN szerzője szerint bárhogy is ér véget a magyar választás, ez az üzenet erősödni fog a kormány felé.