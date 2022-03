Oláh Lajos reagált, miután Szanyi Tiborék lefideszbérencezték

Szanyiék azt írták, Oláh egy szarházi fideszbérenc, amiért az ajánlóívek után szaglászott. Az ellenzék jelöltje közleményben reagált.

Mint arról beszámoltunk, szerda délelőtt éles hangvételű közleményben tróger fideszbérencezte Szanyi Tibor pártja, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) Oláh Lajost, az ellenzék Budapest 5. számú OEVK-ban induló jelöltjét.

A nyers megjegyzéseket az váltotta ki, hogy Oláh kifogásolta, hogy az ISZOMM választókerületben indított jelöltje, Rácz Szilárd ajánlásainak több mint a fele ugyanúgy ott volt a fideszes jelölt szignói között is. Szanyi pártja azt állította, hogy Oláh hazudik, mivel az ISZOMM nem indít jelöltet a választásokon a választókerületben (Rácznak nem sikerült összeszednie kellő számú aláírást), ezért nem is ellenőrizhetétk az íveket. Erre reagált most közleményben a DK-s Oláh.

Szanyi Tibornak tisztelettel azt javasoljuk, mielőtt nyilatkozik, konzultáljon egy jogásszal. Akkor tudhatná, hogy azokat az íveket is meg lehet vizsgálni, ahol nem tudtak jelöltet állítani a kevés ajánlás miatt. Szanyi Tibornak nem velünk van vitája, hanem a Fidesszel. Egymás között döntsék el, hogy a Fidesz másolt róluk vagy ők a Fideszről.

A közleményhez egy fotót is mellékeltek, ami szerintük bizonyítja, hogy a DK talált 127 olyan nevet a Rácz által összeszedett 204 között, ami szerepel a Fidesz és Szanyi Tiborék listáján, ezek között pedig 56 olyan név van, aminél minden adat egyezik, csak az aláírások eltérőek.