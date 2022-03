Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Atv híradójával közölte, hogy tegnap „a háborúra való tekintettel” a pedagógusok 87 százaléka felvette a munkát.

Ma ez a szám tovább csökkent. Csak 6-7 százalék körül volt a részvétel, ez az aktivitás a tegnapi felét sem éri el. A Kormány továbbra is arra kéri a szakszervezeteket, hogy ahogyan a háborúra való tekintettel a mozdonyvezetők is visszaléptek a sztrájktól, úgy a pedagógus szakszervezetek is fontolják meg a sztrájk felfüggesztését