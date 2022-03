A legjobb vidéki gimnáziumban 32 pedagógus sztrájkol

A veszprémi Lovassy László Gimnáziumban 32 pedagógus vesz részt a sztrájkban, ez a tantestület 57 százaléka, közölte a 24.hu-val Király Viktor, az iskola magyar nyelv és irodalom-etika szakos tanára. Mint írta: a polgári engedetlenségi akcióban is részt vettek, ahhoz a tantestület mintegy 70 százaléka, összesen 38 fő csatlakozott.

Túlnyomórészt nagyon pozitív tapasztalataink voltak, a szülőktől és a diákoktól is kaptunk megerősítő jelzéseket, illetve az öregdiákok is indítottak aláírásgyűjtést a támogatásunkra, amelyhez végül ezernél is többen csatlakoztak. Természetesen negatív visszajelzéseket is kaptunk, de egy ilyen helyzetben ez természetes