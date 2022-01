Keleten öt centinél több hó eshet szombaton

Egy melegfront érkezik szombaton, a kiterjedt csapadékrendszere kora délután éri majd el a nyugati tájakat, írja az Időkép. Estig a Dunántúlon, a főváros térségében és északon várható eső, havas eső, a hegyekben és a magasabban fekvő területeken havazás.

Este már keletre kerül át a csapadék súlypontja, ami havas eső, majd havazás formájában fog lehullani.

A havazás a Tiszántúlon éjjel is folytatódik majd, vasárnap reggelre 2-5 centiméter friss hó is összegyűlhet, sőt, az ország északkeleti csücskében öt centinél több hó is eshet.

A havas tájakon hófúvás is kialakulhat.