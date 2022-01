Soha nem szabadulhat a rákóczifalvai rém, aki agyonvert három embert, mert szidták az anyját

Soha nem szabadulhat a börtönből az rákóczifalvi 29 éves T. Tamás, aki két hónapon belül három embert is puszta kézzel vert agyon azért, mert szidták az anyját.

A Szegedi Ítélőtábla ugyanis tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a férfit az aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés és kétrendbeli kifosztás bűntette miatt.

T. Tamás mind a három áldozatával alkalmi munkák révén ismerkedett meg. Valamennyien egyedülállók, idősebbek és hozzá hasonlóan szűkösebb anyagi körülmények között éltek. A férfi először 2017. december 23-án, majd 2018. február 19-én is meggyilkolt két férfit amiért szidták az anyját. Valamennyi áldozatát saját házukban, puszta kézzel verte agyon. Az első áldozata egy 63 éves férfi volt, aki nyugdíjazása előtt a rendőrségnél dolgozott.

A férfi tettének elkövetése után az elhunyt sértettek egyikének bakancsát eltulajdonította, egy másik áldozatának házából pedig ruhaneműket, élelmiszereket és illatszert is magával vitt. A Szolnoki Törvényszék tényleges életfogytiglanra ítélte a férfit elsőfokon.

Az elsőfokú ítélet ellen a cselekményeket a nyomozás során kezdetben beismerő majd később azok elkövetését tagadó férfi és védője felmentésért fellebbezett.

Joó Attila tanácselnök a másodfokú tárgyaláson kiemelte, hogy a megállapított és értékelt súlyosító és enyhítő körülményekre, valamint a vádlott személyiségszerkezete miatti fokozott társadalomra veszélyességére, az elkövetés összes körülményére figyelemmel nem túlzó a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés.

T. Tamás esetében nincs remény arra, hogy valaha is a társadalom hasznos és törvénytisztelő tagjává váljon. A társadalom védelme pedig prioritást élvez és a most kiszabott büntetés visszatartó erővel is kell hasson mind azok számára, akik ilyen jellegű és súlyú cselekményt követnek el. Az ítélet jogerős, fellebbezésnek helye nincs.