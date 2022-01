Így léphetsz tovább a karrieredben! (x)

A programozás és gazdasági háttér kombinációja igazi jolly joker az IT-ban. Válts karriert 4,5 hónap alatt, álláslehetőséggel.

Aki gondolkodott már azon, hogyan válthatna egy stabilan versenyképes iparágba, és komolyan érdeklődik az informatika iránt, annak érdemes jelentkeznie a Green Fox Academy Microsoft technológiákra specializált IT képzésére. A program különösen jó döntés azoknak, akik gazdasági végzettséggel vagy munkatapasztalattal rendelkeznek, ők korábbi tudásukra alapozva építhetik tovább karrierjüket, így könnyebben és gyorsabban juthatnak előre.

Debreceni és szegedi álláslehetőség azonnal

A bootcamp tandíjának egy részét most a Microsoft egyik vezető hazai partnere, a COSMO CONSULT állja, a cég a 8 legjobb végzősnek emellett állást is ajánl, elsősorban Debrecenben és Szegeden. A Budapest központú tech iparágban ez rendkívüli lehetőség azoknak, akik nem akarnak a fővárosba költözni. A többiek számára pedig a Green Fox Academy biztosít 100%-os elhelyezkedési garanciát.

„Óriási igény van a munkaerőpiacon olyan szoftverfejlesztőkre, akik a vállalatok működését optimalizáló rendszereket építenek, testreszabott megoldásokkal. Ugyanakkor nagyon kevés az ilyen szakember, ezért indítjuk el ezt az itthon teljesen egyedülálló képzést – mondta Fachs Anita, a szuperintenzív IT bootcamp képzést Magyarországon meghonosító iskola operatív vezetője. – Márciusban már a második közös osztályunk indul a Microsoft egyik vezető hazai partnerével, az ő tapasztalatuk is alátámasztja, hogy Cosmonauta hallgatóink gyorsan és maximális biztonsággal tudnak új irányt adni a karrierjüknek.”

Kreativitás és munka-magánélet egyensúly: ezt kapták a Cosmonauták

Az első Microsoft technológián alapuló képzést sikeresen elvégzők közül többen azonnal állást kaptak a COSMO CONSULT-nál, a Cosmonauták több szempontot is kiemeltek új karrierjük kapcsán. Bence végre megtalálta az új munkájában, amit mindig is keresett: a kreativitást gazdasági szinten. András történetéből kiderül, hogy COSMO fejlesztői egyaránt foglalkoznak front-end és back-end feladatokkal, ami a szakmai fejlődésében abszolút előnyt jelent. Laci az emberi oldalról is beszél, ő a munka-magánélet egyensúlyt, a tanulást támogató céges kultúrát és a Green Foxtól érkező fejlesztőcsapat összetartását emeli ki.

Mindössze 4,5 hónap alatt válthatsz új karrierre

A Microsoft technológián alapuló programozóképzés mindössze 4,5 hónap, online zajlik, így bárhonnan lehet csatlakozni. A képzés végig a gyakorlatra fókuszál, a tanulás során a Green Fox profi mentorai támogatják a hallgatókat. A maximum 15 fős osztály tagjai Java nyelven alapozzák meg programozói tudásukat, majd megismerik a Microsoft legnépszerűbb vállalatirányítási rendszerét, a Business Centralt. A COSMO CONSULT csapatába kerülő szakemberek a cég nemzetközi és magyar ügyfeleinek projektjeiben vesznek majd részt, és előremozdítják a vállalatok átállását a legújabb felhős technológiákra.

Ne maradj le, jelentkezz a márciusban induló képzésre 2022. február 6-ig!