Átírták a magáncsőd szabályait

Nemrég változtattak a magáncsőd szabályain, vette észre az azénpénzem.hu portál. Karácsony előtt jelent meg egy kormányrendelet, amely nem felülírja a magáncsődre vonatkozó eddigi szabályozást, hanem kiegészíti azt. Egy újdonság például az, hogy a 300 ezer forint aktuális forgalmi érték feletti vagyontárgyak értékesítését nyilvánosan – sajtótermékekben vagy a piaci forgalomban használatos elektronikus internetes értékesítési felületen – kell meghirdetni. Azt is kikötik, hogy vagyontárgyak eladásakor mi lehet a legkisebb ár. Eszerint „a második meghirdetéskor az aktuális forgalmi érték 90 százalékára, a harmadiknál 80 százalékára, míg a továbbiakban 70 százalékára lehet lemenni.”

A vevő pedig a vételárat nem csak úgy utalja át az eladónak – aki ugye magáncsőd alatt áll -, hanem annak az adósságtörlesztési számlájára kell hogy átutalja a pénzt.

További változás is lesz, 2022. július 1-jétől ugyanis az adós felmentést kaphat az egyéni vállalkozása, illetve foglalkozása gyakorlásához szükséges eszközök értékesítési kényszere alól. „Haszonjárművet legfeljebb 5 millió, személygépkocsit 3 millió forint értékhatárig tarthatnak majd meg a vállalkozó adósok. Ingatlanok esetében a mentesíthetőség feltétele, hogy hivatalosan is ott legyen a vállalkozó székhelye vagy telephelye. Az értékhatár ebben az esetben a részben foglalkoztatott esetében 20 millió forint.” A nem egyéni vállalkozók is megtarthatnak majd legfeljebb 1 millió forint értékben olyan ingóságokat (tipikusan számítógépet, telefont, szakkönyveket), amelyek munkájukhoz szükségesek, írja a portál.

A Nemzeti Eszközkezelő programjában részt vevőkre vonatkozó szabályokban is vannak újítások. A leglényegesebb talán az, miszerint a kormány egyedi határozatban dönthet a megüresedett ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról a fekvés szerinti önkormányzatnak.

A többi új passzusról is ír részletesen a portál.