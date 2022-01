Kitalálja, hol járunk? Nem költői a kérdés: mi sem tudjuk

A Fortepan rendszeresen arra kéri olvasóit, segítsenek megfejteni az oldalra frissen felkerült fényképek háttértörténetét. Most is így van: fővárosi udvartól retró strandon át titokzatos, pusztában álló üvegépületig lehet beszállni a nyomozásba.

A Fortepanra kerülő fotókat először adományozóik segítségével igyekeznek azonosítani. Ha ez nem vezet sikerre, akkor önkéntesek esnek neki a FortePan megfejtések fórumon – a legkalandosabb nyomozásaikról ebben a korábbi cikkünkben olvashatnak. Végül az ellenőrizhető információk alapján Simon Gyula és Péter Gábor Fortepan-szerkesztők egészítik ki a képek leírásait.

Vannak azonban olyan esetek, amikor még a múlt legjobb ismerői is elakadnak. Éppen ezért vált hagyománnyá, hogy az évforduló körül az olvasókat is bevonják a nyomozásba néhány fejtörővel: íme néhány kép, aminek jó lenne beazonosítani a helyszínét vagy a szereplőit! A megfejtéseket a fortepan@gmail.com e-mail címre várják. Azt kérik, csak olyan tippeket írjanak, amelyeket valamilyen módon alá tudnak támasztani (ismerik a pontos címet, Google Street View-n felismerhető a helyszín, van egy másik fotójuk, ami alapján beazonosítható a kép témája stb.), és mindig jelöljék meg azt is, hányas számú fotóhoz tartozó megfejtést küldik!

Minden kép leírásában szerepel a fotó azonosító száma, amire kattintva nagy felbontásban letölthetők a Fortepanról, hogy tüzetesebben is megvizsgálhassák a részleteket!

Sajnos a fenti képen kevés a kapaszkodó: szám szerint egy. A rossz viccet félretéve: sok hazai strandon akad hasonló medence, de talán aki járt itt, annak mégiscsak ismerős lesz a pontos elrendezés. A medence túloldalán álló keret nem egy üres hirdetőtábla, hanem egy akasztó a nagyközönség ruháinak, táskáinak. Az úszósapka nem volt kötelező…

Ez a fénykép régóta várja megfejtőjét. A kép készítőjének fő vadászterülete a főváros volt, így bízunk benne, hogy egy Budapesten ismerős olvasónk felismeri ezt a jellegzetes fával büszkélkedő belső udvart, amely egy másik szögből, a #107798-as számú Fortepan képen is látszik. Esetleg valaki nekiveselkedik a rendszám elolvasásának, hátha az közelebb visz…

Hol magasodik ez a hatszintes épület és kétszintes mellékszárnya? Furcsa, hogy padlótól plafonig üvegtéglából állnak a falak (a kis méretű ablakok csak felül buktathatók), ami semmiképp sem átlagos civil felhasználásra utal. Ugyanakkor a födém átlagos mérete alapján nehézgépeket nemigen fogadott be, bal oldalt pedig látszik, hogy komolyabb méretű előtetőt kapott.

Ezen az 1970-es évekbeli fotón még csak épül, de vajon ma is áll még? Sík vidéknek tűnik a környék, a háttérben talán egy töltés húzódik keresztben. Esetleg egy alföldi kisváros szélén, egy ipari parkban átépítés után irodaházként funkcionál? Vajon milyen színű lehet ma?

Nem járt vagy dolgozott valamelyik olvasónk ebben az ipari csarnokban? Aki ért hozzá, megírja, milyen techológiai folyamatok zajlottak a képen látható silókban?

A dolgozók rövidujjúban vannak, úgyhogy meleg lehet a csarnokban. A felülvilágítókon jön ugyan be fény, de mégis égnek a lámpák. Az alsó óra talán azért kellett, mert a fenti elromlott, furcsán is állnak a mutatói. Vagy öt perccel háromnegyed 11 előtt, vagy öt perccel negyed 1 előtt készült a felvétel.

Sajnos a szerző személye nem szűkíti a lehetőségeket, ugyanis Szalay Zoltán 1964 és 1985 között a Tükör című hetilap fotóriportereként az ország számos szegletébe eljutott és számos témában fényképezett.

A munkahelyek azonosítása sokszor fogós feladványnak bizonyul. A fenti négy képen látható munkafolyamatok vagy a konkrét épületek nem ismerősek valakinek?

Az építésziroda faliújságjának két fotója jelenthet talán fogodzót. A bal alsó asztalon lévő újsághalom tetején olvasható 1970–2000 felirat vajon mit takarhat? Dátumot nemigen, vagy nagyon konzervatívan öltözködött még 2000-ben is minden itt dolgozó.

A képeket a Fővárosi Fotó Vállalat (Főfotó) profi fényképészei készítették, és valószínűleg a termelést végző vállalat megrendelésére készülhettek. Sajnos az évekig rejtőzkődő archívum olyan negatívtasakokban került elő, amelyeken csak egy szám szerepel, még a fotót készítő szakembert sem tudjuk azonosítani.

Nyitóképünkön falusi mise után látjuk a templomajtón kilépő asszonyokat. Kevés a kapaszkodó, az utca talán Petőfi Sándorról van elnevezve, de még ha jól is olvastuk le az utcanévtáblát, akkor sem kerültünk sokkal közelebb a helyszín megfejtéséhez. Ezen a másik kockán látszik a templombelső is, ami talán támpontul szolgálhat egy szemfüles olvasónk számára.

Nem sétált el valaki a Csemege vállalat házhozszállítást is vállaló cukrászata előtt a ’70-es években? A házszám 33-ra végződik.

Épül a városligeti Pántlika – gondolhatnánk, ha ez nem egy nagyon hasonló, de másik épület lenne. De akkor hol dolgoznak ezek az asztalosok?

Vasútrajongó olvasóinkban bízva reméljük, hogy kitalálják, merre járhatunk. Hová vezet a keskeny nyomtávú vasút alagútja a háttérben?

Az enteriőrök azonosítása gyakran igen kalandos, mert kevesebb ember ismeri őket eleve és sokkal könnyebben és nagyobb mértékben változnak meg az évtizedek alatt. A fenti négy fotón ráismer valaki az 1892-ben alapított cég vörös várótermére, esetleg a futurisztikus megvilágítású házasságkötő teremre? A szuper fúrógépes dohányzósarok talán az EVIG kőbányai telephelyén lehet, vagy máshol járunk?

Ez az utolsó kép pedig magáért beszél – legalábbis reméljük.

