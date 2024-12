Öt év börtönt kértek a férfire, aki eltörte az orvos arccsontját és az ápoló csuklóját, mert nem engedték be az intenzíven haldokló anyjához

Eltörte az orvos arccsontját, az ápoló csuklóját és lerúgta a beteghordót a lépcsőről egy férfi az Esztergomi kórházban, mert nem engedték be az intenzíven haldokló anyjához. Az Esztergomi Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt állítja bíróság elé a férfit.

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az ügyészség öt év börtönbüntetést és öt év közügyektől eltiltást kért a vádlottra előkészítő ülésen történő beismerés esetére.

A vádirat szerint a férfi április harmadikán kétszer is megütött egy ápolót a kórház bejáratánál. Ekkor egy betegszállító közéjük állt, akit szintén megpróbált megütni. Három nappal később a férfi be akart menni az intenzíven lévő anyjához, de már nem engedték be. Emiatt nagy erővel rángatni kezdte a folyosón lévő ajtót, majd felborított egy szekrényt és kihajított két széket az ablakon és megrongálta a radiátort is. A rongálással okozott kár 343 ezer forint.

Az elkövető ezután elindult lefelé a lépcsőn, majd lerúgta a vele szemben felfelé közlekedő ápolót és beteghordót is a lépcsőn, majd tovább bántalmazta őket A férfi ököllel esett a hangoskodásra odasiető orvosnak is. A menekülő orvost üldözve a férfi a sebészeti, illetve traumatológiai osztályra is megpróbált bejutni, és ütni kezdte a bezárt ajtókat.

Ezután a férfi ököllel esett az odaérkező biztonsági őrnek, aki ezért gázsprayvel lefújta őt. A helyszínre érkező rendőrök sokkolóval és bilincs alkalmazásával fékezték meg az őrjöngő férfit.

Értesüléseink szerint az orvos arccsont, az ápoló pedig orsócsont törést szenvedett. A biztonsági őr nyolc napon belül gyógyul sérülést szenvedett.

A bűncselekménnyel gyanúsított férfi az április harmadikai tette utáni elfogásakor nem ismerte el a cselekmény elkövetését és azt állította, hogy nem csinált semmit. Áprilisi hetedikén hallgatták ki először az előtte való napi , kórházban lévő cselekménye miatt. Ekkor már elismerte a bűnösségét, és azzal indokolta, hogy nem engedték be az intenzíven fekvő anyjához. A szeptemberi folytatólagos kihallgatásán viszont már panaszt tett a gyanúsítás ellen. Ekkor már azt állította, hogy az ápolónő magától esett le a lépcsőn.

– mondta lapunknak az ügyész.

Az ügyészség öt év börtönt és öt év közügyektől eltiltást kért a férfire előkészítő ülésen történő beismerés esetére azzal, hogy fizettessék meg vele azt a kárt, amit a rongálással okozott.