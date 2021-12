Az önkéntesség nemzetközi standardje (x)

Öt ország iskolái és a Máltai Szeretetszolgálat közösen fejleszti az iskolai közösségi szolgálat rendszerét.

Hogyan építhető be az iskolai rendszerbe a tanórán kívüli önkéntesség? Miként lehet vonzóvá tenni a fiatalok számára az önkéntességet? Ezekre a kérdésekre ad nemzetközi viszonylatban is érvényes válaszokat a Social Service for Schools című projekt, mely öt európai középiskola, köztük a magyar Európa 2000 Gimnázium és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részvételével az Erasmus+ program részeként valósul meg.

Az ERASMUS+ program célja, hogy a középiskolás korú tanulók körében erősítse a társadalmi felelősségvállalást, és kiemelje az önkéntes tevékenységek szerepét és jelentőségét az iskolai oktatás és pedagógiai nevelés keretei között. Az öt európai iskolát és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot is magába foglaló projekt az utolsó évét kezdte meg 2021 szeptemberében. A koronavírus járvány miatt a tanulmányutak és személyes meetingek többsége elmaradt vagy átkerült az olnine térbe, a 28 hónapra tervezett projektet pedig 36 hónapra hosszabbították. „Az a tapasztalatunk, hogy ha az önkéntesség kényszerként jelenik meg, akkor nem működhet igazán jól. Viszont igényünk és reményünk is van arra, hogy ezt lehet jól is csinálni, ha a tanulókra fókuszálunk.

A 21. századi pedagógia túllép az iskola falain, a tantermen kívüli oktatás módszereit is igényli. A digitális oktatásban ez a fejlődés berobbant, és a tanórán kívüli nem tanterv szerinti pedagógia is nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon.” – mondta Szalánczy Gábor projektmenedzser, az Európa2000 Gimnázium tanára. A projekt részeként 5 szellemi terméket hoznak létre, köztük az intézményi útmutatót, mely abban segíti a pedagógusokat, hogyan integrálhatják az önkéntességet a pedagógiai programba a felkészítő beszélgetésektől a tapasztalatokat feldolgozó foglalkozásokig. „Az önkéntesség során olyan képességek fejlődnek, amelyek a tantárgyi oktatásban nem. Ehhez kapcsolódik a másik szellemi termék, a tanári segédanyagok, tanmenetek, óratervek, foglalkozástervek kidolgozása, melyek bármely ország iskolájára adaptálhatóak lesznek.” A leginnovatívabb fejlesztés egy webes felület és applikáció, mely összekötő kapocs az önkéntességet kínáló intézmények és a diákok között, ugyanakkor nyilvántartási rendszer is lesz, a socialservice4schools.eu címen.

További szellemi termékekként a Máltai Szeretetszolgálat kidolgozza a diákok, tanárok és az önkéntes helyszíneken dolgozó koordinátorok számára hasznos tréninganyagot, és a fogadó intézmények minőségbiztosítási rendszerét. A projektben az öt iskola diákjai is részt vesznek, akik önkéntes műhelyek és nemzetközi találkozók alkalmával osztják meg tapasztalataikat, segítik a weboldal és applikáció fejlesztését és az oktatási anyagok kidolgozását is. A projekt 2022 szeptemberében zárul, a megvalósítók célja szerint olyan fejlesztési eredményekkel, melyek megújíthatják az ifjúsági önkéntesség rendszerét.