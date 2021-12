Ok nélkül leütöttek több nőt is az Árkádban

Minden ok nélkül leütött két nőt egy férfi Budapesten, az Árkád bevásárlóközpontban. A szigetszentmiklósi férfi nemcsak itt, de Zuglóban is erőszakosan viselkedett. A BRFK súlyos testi sértés kísérlete miatt indított büntetőeljárást a négy emberre is rátámadó férfival szemben.

A BRFK közleménye szerint a verekedő november 13-án, 17 óra 45 perc körül a Mogyoródi úton akadt össze az egyik áldozatával, akit először fejen ütött, majd miután a földre lökte, belerúgott. Végül se szó, se beszéd, továbbállt. A kerületi rendőrök akkor fél órán belül elfogták a 31 éves K. Zoltánt és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi akkor tagadta, hogy bárkit is megvert volna.

Az eljárás során felmerült a gyanú, hogy három korábbi hasonló jellegű bűncselekmény is ehhez a támadóhoz köthető. K. Zoltán ez után elérhetetlenné vált a nyomozó hatóság számára, ezért november 26-án elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Kiderült, hogy a férfi az egyik kőbányai bevásárlóközpont elektronikai üzletében odalépett egy nő mögé és olyan erővel fejbe ütötte, hogy a nő a földre zuhant, ő pedig egyszerűen kisétált az üzletből. Az erőszakos férfi ezután egy cipőbolthoz ment, ahol egy vele szembejövő másik nőt is úgy arcon ütött, hogy az a földre zuhant. A támadó innen is továbbállt, hogy egy újabb nőt üssön tarkón egy ruházati kereskedésnél, majd elhagyta a bevásárlóközpontot.

A nyomozás során mind a négy nő arról számolt be, hogy támadójuk szó nélkül ütötte őket, és semmilyen előzménye nem volt a történteknek. A körözött férfit múlt szerdán fogták el az Árkád előtt, ahol három héttel korábban a támadások történtek.

K. Zoltánt négyrendbeli súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették, és a bíróság már le is tartóztatta. K. Zoltán tagadta a terhére rótt bűncselekményeket, elmondása szerint soha nem volt az erőszak híve.