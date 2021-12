A legjobb laptopoknál már nemcsak a teljesítmény számít, de a kijelző is! (x)

Laptop vásárlásánál hatványozottan oda szoktunk figyelni a hardverspecifikációkra, hogy a gép megfeleljen a céljainknak, de a képernyővel már kevesebbet foglalkozunk. Pedig érdemes ezzel is foglalkozni, hiszen nagyon nem mindegy, hogy milyen kijelzőt nézünk órákon keresztül. Ma már érdemes OLED képernyővel szerelt laptopot választani, az ASUS kínálatában pedig már mindenki találhat magának ideális modellt ilyen modern és tökéletes megjelenítést biztosító megoldással.

A legtöbb hordozható gép mind a mai napig a háttérvilágításra és a folyadékkristályokra épülő LCD képernyőkkel kerül forgalomba, de akinek igazán fontos, hogy ne csak a hardver, de a kijelző is a lehető legmodernebb legyen, az már az OLED paneles laptopokat keresi. Az okostévékénél és okostelefonoknál már évek óta elterjedt, az Asus által is használt Organic Light-Emitting Diode technológia lényege, hogy már nincsenek folyadékkristályok, a panel ugyanis organikus diódákból épül fel, amik maguktól képesek fénykibocsátásra, így már háttérvilágításra sincs szükség.

Az OLED kijelző előnyei

Az OLED kijelző egyik legnagyobb előnye, hogy a pixelek teljesen (és egyenként) kikapcsolhatók, ilyenkor egyáltalán nem fénylenek, a képernyő ezáltal képes a tökéletes feketék megjelenítésére. Ennek hála a kép sokkal részletesebb, a kontraszt végtelen, és az LCD technológiánál jóval gazdagabb színskálát kapunk. Az Asus által is használt kijelzők mozi szintű, 100 százalékos DCI-P3 (133% sRGB) színtartomány megjelenítésre képes, a Pantone által hitelesített képernyők lehetővé teszik, hogy a megjelenített árnyalatok pontosak legyenek – ami például elengedhetetlen a profi tartalomgyártáshoz, legyen szó fotóról, videóról vagy éppen kiadványszerkesztésről.

És ez még nem minden, hiszen egy OLED kijelző esetében természetesebb a kép, jobb a betekintési szög és a válaszidő is. Utóbbi 0,2 ms, ami az elérhető legjobb érték laptopon, közel ötvenszer gyorsabb, mint egy LCD kijelző esetében – ez főleg akkor lehet fontos, ha játékra is használjuk a választott gépet. Azt sem szabad továbbá elfelejteni, hogy az OLED panelek kékfény kibocsátása 70 százalékkal alacsonyabb az LCD-hez képest, tehát a modernebb megoldás nagyobb védelmet nyújt a szemünk számára a mindennapos használat közben.

ASUS gépek minden igényhez

Bár a laptopok között még mindig az LCD képernyővel szerelt modellek vannak túlsúlyban, de az ASUS termékpalettáján már mindenki találhat számára megfelelő gépet OLED kijelzővel. Akár már 300 ezer forint alatt is választhatunk ilyen gépet, ráadásul a teljesítmény miatt sem kell aggódni, hiszen még a kedvezőbb áron kínált gépeknél is modern és erős hardver egészíti ki a profi képernyőt.

Ide sorolható például a 13 hüvelykes Zenbook, ami választható a legújabb Intel vagy AMD mobil processzorokkal, és emellé jön még az általános és üzleti felhasználásra bőségesen elegendő 16 GB memória, illetve a villámgyors SSD. A belépő szintű modelleken túl pedig választhatunk 360-fokban kihajtható érintőképernyővel vagy a komolyabb munkákra is alkalmas H-szériás Intel és AMD chipekkel szerelt Zenbook variánsokat.

A hazánkban kifejezetten népszerű ASUS Vivobook széria tagjai szintén elérhetők modern kijelzővel: a Vivobook S513 OLED például egy remek általános laptop, a néhány hónapja bemutatott Vivobook Pro széria pedig a fiatal és hobbi tartalomgyártókat célozza meg. H-szériás Intel vagy AMD processzorok, dedikált NVIDIA grafikus kártyák és lenyűgöző OLED kijelzők biztosítják azt, hogy a tulajdonos a lehető legjobb körülmények között vághasson bele a tartalomkészítésbe, legyen szó fotózásról, videószerkesztésről vagy a közösségi média birodalmának felépítéséről.

A profikat pedig már várják a legújabb ProArt Studiobook modellek, amik akár munkaállomás-szintű Xeon processzorral és Quadro kártyával is kérhetők. Az ASUS emellett nem feledkezett meg az üzleti szegmens képviselőiről és a cégvezetőkről sem: már az Expertbook gépek is elérhetők OLED kijelzővel. És ez még nem minden, hiszen az innovatív Zenbook Pro Duo 15 érintésérzékeny OLED képernyője alatt egy másodlagos kijelző is helyet kapott, a laptop ereje pedig lehetővé teszi, hogy ezt a felületet kihasználva könnyedén szerkesszük a videókat vagy a kimaxoljuk a multitasking fogalmát.