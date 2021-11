Válassz laptopot a lehető legjobb kijelzővel! (x)

A hagyományos LCD, azaz folyadékkristályos képernyőknél sokkal szebb és gyorsabb megjelenítést biztosító OLED kijelző egy ideje már nemcsak az okostévék és az okostelefonok kiváltsága, hiszen egyre több laptopot szerelnek fel ilyen kijelzővel. Az ASUS kínálatában pedig szinte már mindenki találhat magának ideális hordozható gépet ilyen modern és tökéletes megjelenítést biztosító megoldással.

Az OLED (Organic Light-Emitting Diode) technológia ugyan nem számít kifejezetten újnak, hiszen már a 80-as években is készült képernyő ilyen technológiával, de igazán elterjedtté csak az elmúlt pár évben vált. Ez a kijelzőtípus kezdetben főleg a drágább okostévék és a csúcskategóriás okostelefonok sajátja volt, napjainkra viszont már a középkategóriában is elérhető, sőt egyre több az olyan laptop, ami ilyen megoldást használ. De miért is jó ez?

Mitől jobb az OLED?

A hagyományos, még ma is rendkívül elterjedt LCD képernyőnél a megjelenítés alapját a háttérvilágítás és a folyadékkristályok jelentik. A LED-ek fénye egy folyadékkristályos rétegen halad keresztül, ami egy RGB szűrő (piros, zöld és kék) segítségével hozza létre a színes képet. Ezzel szemben például az ASUS által is használt OLED képernyőknél nincsenek folyadékkristályok és háttérvilágításra sincs szükség, ugyanis a panel organikus diódákból épül fel, és ezek maguktól képesek fénykibocsátásra.

Ennek előnye, hogy a pixelek teljesen (és egyenként) kikapcsolhatók, ilyenkor egyáltalán nem fénylenek, a képernyő pedig ezáltal képessé válik a tökéletes feketék megjelenítésére. Ez többek között lehetővé teszi, hogy a kép sokkal részletesebb legyen, végtelen kontrasztot kapunk, ráadásul egy OLED kijelző az LCD technológiánál jelentősen gazdagabb színskála megjelenítésére képes, így sokkal természetesebb képet biztosít, ráadásul a betekintési szög és a válaszidő is jobb. Utóbbi 0,2 ms, ami az elérhető legjobb érték laptopon, és közel ötvenszer gyorsabb, mint egy hagyományos LCD kijelző esetében.

Kicsit visszatérve a színekre, egy OLED kijelző mozi szintű, 100 százalékos DCI-P3 (133% sRGB) színtartomány megjelenítésre képes, és az ASUS Pantone által hitelesített képernyői tényleg lehetővé teszik, hogy a megjelenített árnyalatok pontosak legyenek – ami például elengedhetetlen a profi tartalomgyártáshoz, legyen szó fotóról, videóról vagy éppen kiadványszerkesztésről. Az sem elhanyagolható továbbá, hogy az LCD megjelenítőkhöz képest az OLED panelek kékfény kibocsátása 70 százalékkal alacsonyabb, tehát nagyobb védelmet nyújtanak a szemünk számára használat közben.

Nem úri muri

Ahogy említettük, az OLED kijelző kezdetben a prémium kategóriás termékek kiváltsága volt, de ahogy szép lassan a tévéknél és a mobiloknál is elérhetővé vált a megfizethetőbb kategóriában, úgy ma már a laptopok esetében is meglehetősen széles OLED kijelzős kínálatból válogathatunk. Az ASUS termékpalettáján például már 300 ezer forint alatt is találunk hordozható gépet ilyen megjelenítővel, ráadásul a teljesítmény miatt sem kell aggódni, hiszen még a kedvezőbb árú gépeknél is modern és erős hardver egészíti ki a profi képernyőt. Elég csak a 13 hüvelykes Zenbook modellekre gondolni, melyek a legújabb Intel vagy AMD mobil processzorokkal, az általános és üzleti felhasználásra bőségesen elegendő 16GB memóriával és villámgyors SSD-vel mozognak ebben az árkategóriában. Ahogy haladunk feljebb a Zenbook vonalon, úgy elérhetővé válnak olyan extrák is, mint például a 360-fokban kihajtható érintőképernyő vagy a komolyabb munkákra is alkalmasabb H-szériás Intel és AMD chipek.

A hazai felhasználók nagy kedvence, az ASUS Vivobook széria is több OLED kijelzős modellel rendelkezik. A Vivobook S513 OLED például egy remek általános laptop, mellyel a rég véget ért sorozatokat is érdemes lehet újrakezdeni. A néhány hónapja bemutatott Vivobook Pro széria pedig a fiatal és hobbi tartalomgyártókat célozza meg. H-szériás Intel vagy AMD processzorok, dedikált NVIDIA grafikus kártyák és lenyűgöző OLED kijelzők biztosítják azt, hogy a lehető legjobb körülmények között kóstoljon bele valaki a tartalomkészítésbe, legyen szó fotózásról, videószerkesztésről vagy a közösségi média birodalmunk felépítéséről.

Ha valaki már profi a szakmában, akkor érdemes lehet a legújabb ProArt Studiobook modellek között körbenézni, hiszen ezek már akár munkaállomás-szintű Xeon processzorral és Quadro kártyával érkeznek. Az ASUS nemrég tért vissza az üzleti szegmensbe és a cégvezetők örömére az OLED kijelző az Expertbook modellek számára sem ismeretlen fogalom. Az innováció szerelmeseinek a Zenbook Pro Duo 15 OLED maga a menyország lehet, hiszen a lenyűgöző OLED érintőképernyő alatt egy másodlagos kijelzőt is találunk, a laptop ereje pedig lehetővé teszi, hogy az extra kijelzőfelületet kihasználva könnyedén szerkesszük a videókat vagy a kimaxoljuk a multitasking fogalmát. Egy szó mint száz, az ASUS OLED kijelzős laptopja teljesen új képélményt kínálnák, most már itthon is elérhető áron.